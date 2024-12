Befanata dei poeti a Vinci

Una cena spettacolo accompagnata da canti in ottava rima improvvisata, la Befanata lirica del Montalbano è ormai da tempo un evento espressione della tradizione e della cultura popolare del Montalbano e non solo, tanto da essere riconosciuta come Patrimonio nazionale dalla rete Italiana di Cultura Popolare.

Domenica 5 gennaio, nel luogo in cui è tornata alla luce la tradizione nel 2014 – il Circolo di Faltognano (Vinci) – due poeti, Priscilla Bruni ed Emiliano Meliani, daranno voce ai temi, ai personaggi e agli eventi che hanno caratterizzato il 2024, secondo i canoni della poesia in ottava rima tipica del Montalbano. Ogni "befanata" sarà estratta a sorte dai commensali e rimata seguendo l'improvvisazione.

Accanto ai poeti estemporanei della serata ci saranno le befanate cartellonate, ovvero strofe e rime illustrate su cartelloni a mo' di vignetta satirica e trascritte su un opuscolo illustrato da Michele Ulivi, stampato per il terzo anno consecutivo dalla Pro Loco di Vinci.

La cultura popolare e nazionale potrà quindi essere dipinta in musica su liriche improvvisate e con sfondi satirici, accompagnando il menù contadino preparato dai volontari del Circolo di Faltognano.

L'evento è curato dalla Pro Loco Vinci, che ormai da qualche anno porta avanti l'indirizzo di tutela e valorizzazione della cultura immateriale dato dalla Regione Toscana e dall'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, in collaborazione con il Tradev - Centro Tradizioni Popolari Empolese Valdelsa.

“La Befanata dei poeti è un evento che fa parte della nostra tradizione - commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Ogni anno abbiamo l'opportunità d'iniziare il calendario delle manifestazioni con una serata di grande valore che permette attraverso l'ottava rima di valorizzare la nostra storia, le nostre radici e le nostre tradizioni.

Ringrazio la Pro-loco di Vinci, il Circolo di Faltognano e il Tradev per l'organizzazione e tutte le persone che negli ultimi anno hanno messo passione e impegno per rendere questa iniziativa un evento di grande spessore nella nostra stagione degli eventi”.

L'appuntamento è quindi alle 20 di domenica 5 gennaio al Circolo di Faltognano.

L'evento è aperto a tutti su prenotazione ai numeri 3341804770 e 3498338263, o scrivendo a info@prolocovinci.com.

Il costo della cena è di 28 euro, con posti limitati.

La Befanata dei Poeti ha il patrocinio della Regione Toscana e del Consiglio Regionale della Toscana, dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e del Comune di Vinci.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

