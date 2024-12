A San Miniato incontro del Dramma Popolare con le ragazze di Casa Famiglia

Incontro ricco di emozioni e di vera gioia quello avvenuto presso il Ristorante “Pepe Nero” tra il Presidente Marzio Gabbanini, vari Membri del Cda e Soci del Dramma Popolare con le ragazze di Casa Famiglia Caritas e le loro Educatrici, che tanto si sono impegnate e prodigate per l’ideazione e realizzazione del Presepe del Dramma, allestito e benedetto il 12 Dicembre da Sua Eccellenza il Vescovo, Giovanni Paccosi, sulla Piazza del Seminario di fronte all’ulivo che invita tutti gli uomini e i popoli alla Pace.

Per esprimere la propria gratitudine, desiderio di condivisione, ammirazione e sincera riconoscenza, è nato l’invito a pranzo da parte del Dramma Popolare, vissuto da tutti i presenti in un clima di grande serenità, spontaneità, partecipazione in mezzo ai commenti entusiastici delle ragazze e i tanti applausi ad esprimere già il senso del Natale e della festa vissuta autenticamente insieme.

Di particolare gradimento, poi, i semplici doni offerti dal Dramma Popolare alle 12 ragazze e alle loro Responsabili, a cui si sono aggiunti quelli dello chef Gilberto Rossi, che ha voluto così testimoniare, insieme al Presidente Gabbanini, l’attenzione, l’attaccamento che legano San Miniato alla realtà di Casa Famiglia, un’espressione significativa e importante di solidarietà, di volontà di agire per il bene di chi vive situazioni di difficoltà, di dare con pienezza il senso di una comunità davvero accogliente.

Assente per motivi di improvvisa e immediata urgenza Il Vescovo Paccosi, che tuttavia ha inviato parole di apprezzamento, di lode, di incoraggiamento a proseguire su questa strada sia al Presidente del Dramma Popolare sia alle ragazze di Casa Famiglia, che hanno vissuto momenti di intensa gratificazione.

