Annullati i collegamenti per Elba e Giglio causa maltempo

Annullati oggi a causa del maltempo varie corse dei traghetti che collegano Piombino (Livorno) all'isola d'Elba e Porto Santo Stefano (Grosseto) e l'isola del Giglio.

In Toscana, fino al termine della giornata, oggi è codice arancione per mareggiate in arcipelago e lungo la costa da Piombino fino a Pisa e la foce dell'Arno. Codice giallo per vento, oltre che lungo la costa dalla foce dell'Arno fino al confine con il Lazio, anche nell'entroterra delle colline metallifere.

