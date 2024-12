Fermato in auto con la droga, a casa ne aveva oltre un chilo: arrestato a Pisa

Fermato in auto, con sé aveva dosi di droga e la successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti. Per questo i carabinieri di Pisa hanno arrestato ieri sera un barista, già noto alle forze dell'ordine. Intorno alle 22 è scattata l'operazione della sezione Radiomobile in piazza della Stazione, dove la pattuglia ha intimato l'alt all'uomo. Durante il controllo sono state rinvenute addosso all'uomo 3 dosi di hashish dal peso complessivo di circa 31 grammi, 10 pasticche di ecstasy e un bilancino di precisione.

Successivamente, presso l'abitazione, i militari hanno rinvenuto 425 grammi di marijuana, 7 panetti di hashish per un peso complessivo di 720 grammi, 50 pasticche di ecstasy e 1500 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Arrestato l'uomo, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato accompagnato in carcere.

