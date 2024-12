Fontanelli a San Miniato, da metà gennaio in arrivo le nuove macchine

Saranno 11 i fontanelli che, a partire dalla metà del mese di gennaio, verranno sostituiti su tutto il territorio comunale (quello di Molino d'Egola è in gestione ad Acque spa). Dopo la conclusione dell'affidamento della gestione precedente, si è provveduto, tramite una nuova gara, ad assegnare la gestione futura degli apparecchi che saranno in funzione non appena verranno installati.