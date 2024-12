Furgone in fiamme alla periferia di Castelfranco

Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 16 in Strada Provinciale Nuova Francesca a Castelfranco di Sotto per l'incendio di un furgone.

All'arrivo sul posto la squadra con due mezzi antincendio ha prontamente estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Nessuna persona ferita. Sul posto i carabinieri di Santa Maria a Monte. Cause in fase di accertamento.

Notizie correlate