I Pranzi di Natale della Comunità di Sant'Egidio a Firenze, Livorno e Lucca

Una tavola allargata a tutti, a chi è più in difficoltà, a chi è povero e solo, a chi è anziano e sente il peso dell'isolamento, ai tanti che si sono trovati a dover chiedere aiuto, perché impoveriti o senza lavoro, ai senza fissa dimora e agli immigrati. Una tavola attorno alla quale non distinguere chi serve e chi è servito.

La Comunità di Sant'Egidio ha preparato i Pranzi di Natale a Firenze, a Livorno e a Lucca il 25 dicembre. A Firenze saranno allestiti, con inizio alle ore 13, nella Basilica di San Lorenzo, al Centro Spazio Reale di San Donnino e nella Chiesa di San Tommaso in via della Pergola. Il 27 dicembre sarà preparato un pranzo anche nel carcere di Sollicciano. L'arcivescovo Gherardo Gambelli parteciperà al Pranzo nel Centro Spazio Reale, mentre il Card. Giuseppe Betori sarà nella Basilica di San Lorenzo

A Livorno, nel giorno di Natale, 25 dicembre, i Pranzi saranno alle ore 12 nei locali adiacenti alla chiesa di San Giovanni Battista, in centro, e, per il secondo anno, al Mercato Centrale.

A Lucca, dopo una cena domenica sera, presso l'oratorio di San Vito, con le famiglie dei ragazzi che frequentano la Scuola della Pace, il 25 dicembre alle ore 12 Pranzo di Natale nell'oratorio di Sant'Anna, col vescovo Paolo Giulietti. Il 27 pomeriggio, nel pomeriggio, festa con gli anziani presso la rsa Pia Casa.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Notizie correlate