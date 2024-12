Il pensiero del comune di Castelfranco di Sotto per i bambini del nido e dell'infanzia a Natale

I dipendenti dell'ufficio scuola hanno lavorato come gli “elfi” per preparare con cura i piccoli pacchi di materiale didattico e alla fine l'assessore Nicola Sgueo ha fatto le veci di babbo Natale, andandoli a consegnare al nido comunale il Bruco e alle scuole dell'infanzia di via Solferino, di piazza Garibaldi e di Villa Campanile. Questo è stato il pensiero che il comune di Castelfranco di Sotto ha avuto per i piccoli alunni. Si tratta di pacchi che sono stati consegnati alle insegnanti in cui era contenuto vario materiale che le scuole poi utilizzano durante l'anno scolastico: pennarelli, tempere, fogli di carta di vario colore, matite e altre tipologie di materiali che vengono utilizzati per le attività didattico educative delle classi.

“Un piccolo gesto - ha spiegato l'assessore alla scuola Nicola Sgueo-, che poi si concretizza nella consegna di materiali utili, anche perché visti i tempi di “Austerity” non avrebbe senso spendere in altro. Un gesto che comunque ha avuto un significato più simbolico che sostanziale. Volevamo come amministrazione rimarcare ai piccoli bambini, che mi hanno accolto con la loro solita gioia, che il Natale con il suo valore e le festività di questo periodo per noi hanno un significato culturale identitario e di pace a prescindere dal valore strettamente religioso. Credo che questi elementi culturali facciano parte del background di ogni italiano e di quasi tutti i cittadini europei. Ma con questa visita natalizia alle nostre scuole dell'infanzia e al nido abbiamo voluto anche rimarcare l'attenzione e l'importanza che noi diamo alla scuola. Dal nido e soprattutto dall'asilo, si comincia a impostare gli studenti del domani. Noi vorremmo per i nostri ragazzi di Castelfranco e delle frazioni un radioso futuro scolastico, perché qui si fonda anche la loro identità e la loro libertà del futuro. Nel nostro istituto comprensivo per altro possiamo vantare ottime insegnanti e una dirigenza scolastica di alto livello, per questo dobbiamo essere ancora più attenti alle nostre scuole”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

