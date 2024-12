Riduzione delle rette per i nidi: riduzione del 23% per le famiglie con ISEE tra i 35.000 € e i 50.000

Una riduzione del 23% sulla retta dell'anno educativo 2024/2025. Il Comune di Montelupo ha definito la percentuale di riduzione delle rette per i servizi educativi pubblici e privati accreditati per famiglie con ISEE tra i 35.000 € e i 50.000 €.

Le risorse destinate a questa agevolazione sono pari a 15.000 € e provengono dal Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025, destinate poi dalla Regione ai Comuni tramite il “piano regionale di riparto annualità 2023”.

Le riduzioni, riservate alle famiglie in regola con i pagamenti, riguarderanno i seguenti servizi educativi: Nido d’infanzia pubblico Madamadorè; Spazio gioco pubblico Marcondiro; Nido d’infanzia privato accreditato L’Angolo Azzurro; Nido d’infanzia privato accreditato L’Allegra Brigata; Nido d’infanzia privato accreditato Monsignor Vettori; Nido d’infanzia privato accreditato Fate e Folletti.

“Questa misura conferma l’impegno del Comune per garantire un accesso più equo e sostenibile ai servizi educativi di qualità" commenta l'assessora all'istruzione Aglaia Viviani.

"Ridurre le rette per le famiglie con ISEE tra € 35.000 e € 50.000 è un passo concreto per supportare chi, pur non rientrando nelle fasce di reddito più basse, affronta comunque costi significativi. Investire nell’educazione dei più piccoli significa investire nel futuro della nostra comunità, e continueremo a lavorare per rendere i servizi educativi sempre più accessibili e inclusivi.”

