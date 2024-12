Servizio Civile, bando del Comune di Livorno per 47 posti

Il Comune di Livorno ha ottenuto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (Ministero per lo Sport e i Giovani) il finanziamento di 31 posti di servizio civile relativi a tre progetti da svolgersi presso il Comune di Livorno, più altri 16 posti relativi a due progetti da svolgersi presso gli “enti di accoglienza” che hanno deciso di accreditarsi tramite il Comune di Livorno (Associazione Don Nesi Corea e Ufficio del Giudice di Pace del Tribunale di Livorno).

Il bando, con i relativi allegati, è pubblicato sul sito del Comune www.comune.livorno.it area tematica “Giovani”, sezione “Servizio civile volontario universale e regionale”.

Possono candidarsi i giovani con cittadinanza italiana (oppure di uno degli altri stati membri dell’Unione Europea, oppure di un paese extra UE purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia) che abbiano compiuto i 18 anni e che non abbiano superato il ventottesimo anno di età (fino a 28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Per i titoli di studio richiesti occorre consultare le singole schede-progetto.

Il servizio civile durerà 12 mesi, con orario generalmente pari a 25 ore settimanali. Sarà corrisposto un assegno mensile di 507,30 euro.

Si può presentare domanda per un solo progetto, entro le ore 14 di martedì 18 febbraio esclusivamente tramite la piattaforma nazionale DOL, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it (per l’accesso occorre autenticarsi tramite SPID).

La selezione dei candidati sarà effettuata da un’apposita commissione che valuterà eventuali titoli ed esperienze curriculari, e sottoporrà i candidati ad un colloquio.

Il calendario di convocazione dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato almeno 10 giorni prima dell’inizio dei colloqui sulla pagina dedicata al Servizio Civile del sito del Comune di Livorno.

Questi i progetti che si svolgeranno presso strutture del Comune di Livorno, per un totale di 31 posti:

“Insieme Verso l'Inclusione: valorizzare la diversità nei Servizi Educativi 0-6 Anni”, presso i Servizi educativi comunali (23 posti);

“Troviamoci in archivio”, presso il settore Servizi anagrafici e demografici e affari generali – Archivio e protocollo (4 posti);

“I giovani ci sostengono” presso il settore Politiche Sociali e Sociosanitarie del Comune di Livorno (4 posti).

Questi i progetti degli enti che si sono accreditati tramite il Comune di Livorno, per altri 16 posti:

“Corea – Tutti insieme per un quartiere solidale” presso Associazione Don Nesi Corea (6 posti);

“Innovare i servizi giustizia per il cittadino e la comunità” presso il Giudice di Pace di Livorno (10 posti).

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

