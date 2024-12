Fuga di monossido a Piombino, quattro persone in ospedale

Una fuga di monossido di carbonio ha mandato in ospedale quattro persone. È successo alle 6.30 della Vigilia di Natale in via Cairoli a Piombino. Sul posto le ambulanze e i vigili del fuoco.

Un 79enne è finito in ospedale assieme alla moglie di 77 anni, meno gravi altri due pazienti. I due settantenni sono stati portati in camera iperbarica in ospedale a Grosseto, gli altri sono a Piombino.

