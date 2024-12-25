Ultimo Consiglio del 2024 a Montopoli: l'ordine del giorno

A Montopoli lunedì 30 dicembre ore 18 è convocato il prossimo consiglio comunale per la discussione dei punti riportati all'ordine del giorno:
1 COMUNICAZIONI DELLA SINDACA
2 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 2024
3 ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025. CONFERMA.
4 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E RELATIVE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025.
5 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025. MODIFICHE. APPROVAZIONE.
6 APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025
7 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2025. MODIFICHE. APPROVAZIONE.
8 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.
MODIFICHE. APPROVAZIONE.
9 REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI 2025. MODIFICHE. APPROVAZIONE.
10 APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025-2027.
11 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 E ALLEGATI
12 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.L.G.S. 175/2016 E RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA – ANNO 2024
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