Case popolari Pisa, inaugurato il nuovo edificio ERP di via Arno e consegnati 18 nuovi alloggi

Inaugurato lunedì 23 dicembre, in piena atmosfera natalizia, il nuovo edificio di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Pisa nella zona tra via Pietrasantina e via Arno, accompagnato dalla consegna delle chiavi agli assegnatari delle nuove case popolari. Sono 18 gli alloggi nuovi che l’Ufficio Casa del Comune di Pisa insieme ad Apes ha consegnato agli aventi diritto che risultano dalla graduatoria del Bando per l’assegnazione degli alloggi ERP e dalla graduatoria del Bando per la mobilità in alloggi ERP. Alla consegna delle chiavi degli appartamenti di via Arno, che è stato anche un momento per portare alle famiglie gli auguri di Natale, con consegna di pandori e panettoni da parte dell’amministrazione comunale, erano presenti il sindaco di Pisa, Michele Conti, l’assessore alle politiche sociali, Giovanna Bonanno e la direttrice di Apes, Romina Cipriani.

“Oggi è stata una grande emozione consegnare le chiavi a 18 famiglie che potranno entrare nei prossimi giorni nelle nuove case, proprio in occasione delle feste natalizie – ha dichiarato il sindaco Michele Conti -, e per questo facciamo i nostri auguri alle famiglie per le festività e per una buona vita nelle nuove case. L’amministrazione comunale continua a fare la propria parte sia con la costruzione ex novo di edifici Erp, che con la ristrutturazione di alloggi di risulta per consentire a tanti pisani di poter aver finalmente una casa. Dal 2018 a oggi il Comune ha investito una cifra complessiva di oltre 60 milioni di euro, tra fondi PNRR, Pinqua, fondi ministeriali, regionali e risorse comunali. Una cifra importante che ci permette di consegnare una media di oltre due alloggi a settimana alle famiglie assegnatarie e ci consente di riqualificare gradualmente il patrimonio degli edifici di edilizia residenziale pubblica, attraverso un processo di rigenerazione urbana che va a incidere sulla qualità della vita sia delle persone che abitano negli alloggi popolari che di interi quartieri della città.”

“Una giornata di festa - ha aggiunto l'assessore Giovanna Bonanno -, un traguardo importante che rappresenta il frutto del nostro impegno costante e del lavoro dell'amministrazione. Dal giugno 2023 a oggi abbiamo consegnato quasi 200 alloggi, un risultato di cui siamo profondamente orgogliosi, perché dimostra la nostra dedizione nel garantire il diritto all'abitare. Questo successo è il risultato di un impegno condiviso, frutto della preziosa collaborazione tra gli uffici comunali e Apes, che ringrazio per i grandi obiettivi raggiunti in questi anni.”

La nuova costruzione dei 18 alloggi che si trovano in via Arno si inserisce in un più ampio programma definito dalla convenzione sottoscritta tra la Regione Toscana ed il Comune di Pisa nell’ottobre 2018. Il programma nel suo complesso ha previsto diversi interventi: la nuova costruzione di un edificio con i 18 alloggi in consegna, finanziato per totali 2,6 milioni di euro, di cui il 50% da fondi nazionali “Piano nazionale di edilizia abitativa” e per il 50% da fondi della Regione Toscana; la nuova costruzione, che sarà terminata a luglio 2025, di un edificio per 12 alloggi di edilizia agevolata con annessa ludoteca e area giochi di proprietà di APES, finanziato per complessivi 1,9 milioni in parte con proventi del Ministero delle infrastrutture e trasporti, in parte con proventi della regione Toscana e la restante parte con mutuo sottoscritto da APES; infine opere di urbanizzazione a servizio della lottizzazione come verde, parcheggi, vasca di laminazione e opere annesse, finanziati con fondi ministeriali e regionali per complessivi 385mila euro. L’immobile per 18 alloggi ERP e quello di 12 alloggi di edilizia agevolata con annessa ludoteca, si inseriscono in una nuova lottizzazione denominata “Campaldo”, di iniziativa privata.

Il complesso per 18 alloggi in consegna è composto da due edifici di tre piani che ospitano, ciascuno, 9 alloggi e 9 cantine di pertinenza. L’edificio comprende inoltre un piano interrato che ha esclusiva funzione di locale tecnico. Il piano terra è rialzato rispetto al piano stradale di circa 1,20 metri al fine di rispettare le prescrizioni tecniche previste in materia idraulica per la zona. La struttura del fabbricato è in cemento armato con solai latero-cementizi e tamponamenti in muratura. L’isolamento delle pareti esterne è realizzato con sistema a cappotto in EPS. Il tetto è piano, accessibile tramite scale retrattili situate all’ultimo piano di ciascun blocco. In copertura sono installati i pannelli fotovoltaici. Le dimensioni degli appartamenti sono varie: per ogni blocco sono stati realizzati 3 alloggi da 45 mq circa con una camera matrimoniale, 3 alloggi medi da circa 60 mq con due camere e 3 alloggi grandi da circa 90 mq con tre camere e due bagni. Al piano terra rialzato di ogni blocco si trova un alloggio da 45 mq oltre le 9 cantine di pertinenza degli appartamenti e i locali tecnici. Tutti gli impianti sono autonomi ad eccezione dell’impianto autoclave che è ubicato al piano terra rialzato del blocco A ed è unico a servizio di entrambi i fabbricati. Il riscaldamento è realizzato con fancoil idronici (acqua) ed è alimentato con una pompa di calore elettrica, l’acqua calda sanitaria è prodotta mediante un boiler, installato sul terrazzo dell’alloggio, che è alimentato dalla medesima pompa di calore elettrica. È presente un impianto fotovoltaico dedicato per ogni appartamento i cui pannelli sono ubicati in copertura. La sistemazione dell'area esterna al fabbricato prevede la realizzazione di un'area verde a prato e piantumata con essenze arboree, di un’area pavimentata in masselli autobloccanti e la restante parte per sistemazioni a parcheggio. Sono previsti 36 posti auto, due per ogni alloggio.

Ogni settimana assegnate due abitazioni assegnate Da giugno 2023 a novembre 2024 il Comune di Pisa ha consegnato 179 alloggi di edilizia residenziale pubblica ad altrettante famiglie: una media di più di 2 a settimana. Di queste 54 sono assegnazioni ordinarie, 56 per emergenza abitativa e 69 per mobilità, di cui 38 mobilità temporanea collegata ai lavori di riqualificazione del Pinqua, 15 collegate ai lavori di efficientamento energetico degli appartamenti di via Puglia a Cisanello.

Case popolari, lavori in corso Dal 2018 a oggi il Comune ha investito una cifra complessiva di oltre 60 milioni di euro, a queste si aggiungono gli investimenti sugli alloggi di risulta che vengono ristrutturati e messi ogni anno nuovamente a disposizione degli assegnatari: dal 2018 al 2025 saranno quasi 400 gli alloggi riconsegnati.

Il patrimonio edilizio pubblico Gli alloggi di edilizia residenziale popolare (Erp) di proprietà del Comune di Pisa sono ad oggi 2.960.

Nuove costruzioni in corso Sono sei i cantieri in corso per la nuova costruzione di edifici popolari, che porteranno alla realizzazione di 24 alloggi in via da Morrona a San Giusto (ultimazione lavori prevista aprile 2025), 18 alloggi via Arno/via Pietrasantina (ultimazione lavori prevista dicembre 2024), 12 alloggi via Arno/via Pietrasantina di edilizia agevolata di proprietà Apes (ultimazione lavori presunta giugno 2025), completamento del fabbricato per 33 alloggi in Sant’Ermete, 21 alloggi in via Sirtori in S.Ermete, 12 alloggi in via Frascani a Cisanello (Pinqua).

