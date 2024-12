Nuovo stadio comunale di Ghivizzano intitolato a Elso e Rolando Bellandi

Tutto pronto per l’intitolazione del nuovo stadio comunale di Ghivizzano a Elso e Rolando Bellandi, due figure storiche e rappresentative del territorio. La grande festa si terrà sabato 28 dicembre, alle 15, e vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle diverse istituzioni, dall’amministrazione comunale alla Regione Toscana fino al Coordinatore nazionale della lega nazionale dilettanti, oltre a altri esponenti regionali.

Nel corso dell'evento verranno presentate tutte le squadre del Ghiviborgo, a partire dalla prima squadra, militante in Serie D, fino alle squadre Juniores Nazionale, del settore giovanile e dell'Academy. Sarà presentata anche la squadra di Ghivizzano, che gioca in seconda categoria.

Un evento che vuole celebrare uno spazio sportivo e aggregativo fondamentale per tutto il territorio, già conosciuto come stadio Carraia, che è stata oggetto di un importante intervento di rigenerazione urbana ed edilizia. Il risultato è un impianto sportivo moderno e all'avanguardia, destinato a diventare un vero e proprio polo calcistico per atleti di ogni età.

Fonte: Comune di Coreglia Antelminelli - Ufficio Stampa

Notizie correlate