Lavori a scuola Garibaldi di Campi Bisenzio: entro l'autunno restyling completo

E' stato consegnato con quattro mesi d'anticipo, rispetto all'iniziale cronoprogramma dei lavori, il secondo lotto del cantiere in corso alla scuola secondaria di primo grado 'Garibaldi' di Campi Bisenzio. A portare avanti l'intervento di adeguamento sismico dell'istituto scolastico è l'azienda Polistrade Costruzioni Generali che ha lavorato incessantemente in questi mesi per assicurare lo spostamento degli studenti nel corso della pausa natalizia, così da evitare qualsiasi intoppo al regolare svolgimento dell'attività didattica. I lotti di cantiere sono infatti tre e progressivamente gli studenti vengono spostati nelle nuove aule provvisorie in modo da consentire l'adeguamento di tutte le ali della scuola. Proprio in questi giorni c'è stata la conclusione del secondo lotto e il contestuale sopralluogo da parte del sindaco Andrea Tagliaferri, accompagnato dall'assessore Tommaso Landi, dall’amministratore di Polistrade, Daniele Poli, e dal direttore tecnico Andrea Casamaggi.

“Questo anticipo di quattro mesi nei lavori rappresenta un traguardo importante – sottolinea il sindaco Tagliaferri -. Siamo di fronte a un risultato che testimonia la qualità del lavoro di squadra tra istituzioni, aziende e comunità e che permette di garantire la continuità delle attività scolastiche. Ringrazio l’azienda Polistrade Costruzioni Generali per la dedizione e la professionalità dimostrata, e tutto il team tecnico e amministrativo che sta seguendo questo progetto. La scuola è il cuore della nostra comunità, e con questo intervento vogliamo darle il valore che merita, restituendo alla città una scuola completamente rinnovata. Sottolineo, inoltre, che il Comune di Campi Bisenzio è in pari con tutti i progetti finanziati dal Pnrr, e in alcuni casi, come questo, stiamo addirittura anticipando le scadenze previste. Questo è un segnale importante del nostro impegno verso il futuro della nostra città”.

“Sono lieto di annunciare che i lavori di ristrutturazione della scuola, realizzati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati completati con quattro mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma previsto – aggiunge l'assessore Landi -. Questo risultato rappresenta un importante traguardo per la nostra comunità e consentirà ai ragazzi di tornare nelle loro aule prima del previsto, in un ambiente moderno e funzionale che favorirà il loro apprendimento e il loro benessere. Perché è a loro e agli insegnanti che dobbiamo pensare quando si aprono queste tipologie di cantieri. Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito: la direzione lavori, le imprese coinvolte, i tecnici del Comune e tutto il personale che ha lavorato con dedizione e professionalità, non in ultimo i dirigenti scolastici. Questo risultato dimostra quanto sia possibile realizzare grandi cose quando si lavora con passione e collaborazione. Questo progetto non è solo una risposta concreta alle esigenze della scuola, ma anche un segnale di fiducia e progresso per il futuro della nostra comunità”.

Subito dopo le festività natalizie partiranno anche i lavori del terzo lotto di cantiere. Anche in questo caso l'obiettivo è quello di anticipare di quattro mesi le tempistiche di consegna dei lavori, facendole coincidere con la pausa pasquale. In questo modo anche l'ultimo spostamento dei ragazzi avverrà in un periodo di stop dell'attività didattica. Dalla primavera fino all'autunno ci saranno invece i lavori dell'appalto successivo, sempre affidato a Polistrade, con l'adeguamento sismico del blocco tecnico e degli spazi direzionali della scuola. Dall'autunno quindi le Garibaldi saranno completamente rimesse a nuovo.

“Abbiamo cercato di rendere l'intervento più compatibile possibile con l'attività scolastica – spiega Poli -. Provando così ad azzerare l'impatto sul percorso di studi dei ragazzi delle Garibaldi. Garantire gli spostamenti degli studenti nei periodi di chiusura della scuola significa non fare perdere nemmeno un giorno di studio ai ragazzi. Un impegno che ci siamo presi col territorio e che stiamo portando avanti giorno dopo giorno col massimo dell'impegno”.

