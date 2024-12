Auto contro un albero a Santa Croce sull'Arno, 5 persone coinvolte. Un 23enne in ospedale

Incidente questa mattina a Santa Croce sull'Arno. Un'auto è finita contro un albero in via Caravaggio intorno alle ore 4.30. Sarebbero 5 le persone rimaste coinvolte nell'incidente, tra cui un 23enne che è stato trasportato all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo per una ferita alla gamba. Non sarebbe grave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

