Evaso dai domiciliari era latitante da ottobre, arrestato 29enne

Un 29enne straniero, pluripregiudicato e latitante da ottobre, è stato arrestato nella notte. Evaso dai domiciliari a Lido di Camaiore, era ricercato per numerosi furti, tra cui il saccheggio di un’armeria in Emilia Romagna. Dopo indagini e pedinamenti, i carabinieri di Viareggio hanno localizzato il suo rifugio in un campo nomadi a Prato. L’uomo è stato catturato in soli due minuti e trasferito nel carcere di Prato, a disposizione delle Procure di Ancona e Bologna.

