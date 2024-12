A Montopoli in val d'Arno il Carnevale degli animali

Sabato 4 gennaio il teatro monsignor Terreni di Capanne, a Montopoli in val d'Arno, ospiterà uno spettacolo prodotto da Terzostudio e dedicato alle famiglie. Dopo il successo dello scorso sabato, secondo appuntamento dedicato ai più piccoli. Tratto da una delle più note opere di Camille Saint-Saëns, lo spettacolo in scena sabato 4 gennaio è frutto della maestria e della sensibilità di Federico Pieri, artista poliedrico specializzato in magia comica e fantasismo. I quattordici brani musicali della composizione prendono vita in uno spettacolo che unisce cinque tecniche artistiche diverse: le ombre cinesi, la sand art, il teatro di figura, la prestigiazione e la clownerie. E così la marcia del leone, galline e galli, emioni, tartarughe, elefanti, canguri, pesci, asini, uccelli, fossili, il cigno si animano in un’unica storia che lascerà incantato il pubblico di tutte le età.

Spettacolo Vincitore della Giuria dei Ragazzi al Premio Otello Sarzi 2018 - Osimo

Appuntamento sabato 4 gennaio alle 16.30 al teatro Terreni di Capanne a Montopoli. Si chiude così un cartellone ricco di iniziative e pensato soprattutto per le famiglie e i più piccoli.

