Altro accoltellamento a Firenze per capodanno: un 21enne colpito alla schiena

Nella notte di Capodanno, Firenze è stata teatro di un altro accoltellamento, oltre a quello avvenuto al piazzale Michelangelo. L’episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino nei pressi di piazza Santa Croce, precisamente in via Verdi, tra la folla dei festeggiamenti.

Un giovane di 21 anni, di origine straniera, è stato ferito alla schiena con un’arma da taglio durante una lite scoppiata tra più persone in strada, in un contesto affollato. Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Santa Maria Nuova.

La polizia sta conducendo accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e identificare eventuali responsabili. Al momento, l’arma utilizzata non è stata individuata, ma si ritiene che possa trattarsi di un coltello o di un altro oggetto tagliente.