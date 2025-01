Canottieri San Miniato, l'uscita numero 30 di capodanno

Sono trent'anni che la Canottieri San Miniato ripete l’atto propiziatorio per l’attività remiera dell’anno che verrà.

Anche stamani molti giovani atleti nonostante le ore piccole fatte per festeggiare l'ultimo dell’anno si sono presentati all’appuntamento perfettamente in orario per onorare la tradizione della prima vogata dell’anno.

"Una tradizione che viene da lontano", dice il presidente Enzo Ademollo, "già alla canottieri dove per tanti anni ero atleta eppoi direttore sportivo questo appuntamento era una tradizione che durava dai primi del novecento."

I ragazzi sotto la guida dei propri allenatori Kristina Mugnai, Alessio Simonetti, Francesco Regoli, Angelo Sireci, sono scesi in barca dopo per poi sfilare davanti ai soci e genitori che hanno applaudito gli alteti in barca, fra queste imbarcazioni vi dobbiamo segnalare un dragone a 10 vogatori dove prendevano parte i ragazzi della squadra Special Olympic della Canottieri San Miniato.

Alla manifestazione era presente il Sindaco Simone Giglioli che ha portato i saluti dell'amministrazione, nel discorso prima del brindisi il presidente Ademollo ha ricordato a tutti i presenti quanto ormai non siano più procrastinabili i lavori per la definizione dell'impianto remiero che aspetta da anni gli interventi necessari alla certificazione da parte delle federazioni di riferimento. Il sindaco Giglioli nel prendere la parola ha confermato l'impegno dell’amministrazione a promuovere un tavolo a livello regionale dove verranno valutati i progetti per la riqualificazione dell'impianto remiero del Lago di Roffia.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate