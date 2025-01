Capodanno, a Livorno 201 controllati e cinque denunciati

Nelle prime ore del 1° gennaio 2025, la polizia di Livorno ha intensificato la vigilanza, controllando 210 persone e denunciandone quattro.

In uno degli interventi, gli agenti della Squadra Volanti, durante un controllo sull'Aurelia, nella zona di Montenero, hanno fermato un’auto con tre giovani a bordo. Nell’ispezione è stata trovata una bomboletta spray di gel urticante a getto balistico con una percentuale di sostanza offensiva oltre i limiti consentiti dalla legge. Tale spray, classificato come arma propria non da sparo, avrebbe potuto causare gravi conseguenze in caso di utilizzo in ambienti affollati.

Un altro episodio si è verificato sul viale Italia, dove la Squadra Volanti è intervenuta in supporto della polizia municipale. Gli agenti avevano fermato uno scooter condotto da un uomo in stato di ebbrezza che stava mettendo in pericolo la circolazione stradale. L’uomo ha opposto resistenza ai vigili e successivamente ai poliziotti, aiutato da una giovane moldava intervenuta in sua difesa. Durante l'alterco, un agente è rimasto lievemente ferito a una mano. Il conducente, risultato con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito, è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, insieme alla ragazza moldava.

La questura ha infine riferito che i festeggiamenti pubblici di Capodanno, tra cui quelli sulla Terrazza Mascagni, si sono svolti senza particolari criticità, grazie ai potenziati servizi di tutela dell’ordine pubblico.

