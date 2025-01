Chianciano Terme, consiglio comunale approva il bilancio di previsione: nessun aumento di tasse

Recupero dell’evasione e dell’elusione utile anche a diminuire la consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità; nessun aumento di tasse dirette ai cittadini residenti così come nessun aumento di aliquote per Imu e per le tariffe dei servizi a domanda individuale (asilo nido, mensa, trasporto scolastico. Confermate le fasce Isee utili a garantire equità e progressività per il pagamento di ogni servizio da parte degli utenti beneficiari e iniziale mantenimento e successiva implementazione delle risorse sulla parte corrente del bilancio rispetto al 2024 per scuola, sport, sociale. Mantenimento, inoltre, delle risorse per cultura e associazionismo nonché potenziamento delle risorse per un importante servizio quale è quello per informazioni turistiche. Stanziamento di risorse sulle misure ‘sociali trasversali’ che il Comune ha attivato e che intende mantenere anche per il 2025, sopperendo ad esempio all’azzeramento da parte del Governo del fondo per il contributo affitti, e contribuendo all’erogazione delle risorse ai beneficiari del ‘pacchetto scuola’ e finanziando con risorse proprie i contributi ad integrazione del canone di locazione.

Il Consiglio comunale, nel corso dell’ultima seduta dell’anno 2024, ha provveduto ad approvare a maggioranza il bilancio di previsione 2025-2027 e il documento unico di programmazione 2025- 2027.

“Purtroppo, la Legge di bilancio del Governo continua a penalizzare gli enti locali, che subiscono negli anni riduzioni di parte corrente che si sommano a quelle già in essere dal 2024 e previste fino al 2028; inoltre sono fortemente ridotti i fondi per gli investimenti – sottolinea la Sindaca Grazia Torelli. - Tuttavia, il bilancio comunale prevede una forte azione di recupero rispetto all’evasione Imu, fino a 3 milioni di euro, e dell’imposta di soggiorno, una riduzione prospettica della Tari e una contrazione dei mutui in capo all’ente così da mantenere sostanzialmente al livello attuale l'indebitamento al termine del triennio. Da parte nostra nel 2025 daremo seguito a nuovi investimenti e proseguiremo con la realizzazione e la rendicontazione di progetti legati al PNRR avendo intercettato importanti risorse sull’edilizia scolastica e la digitalizzazione del Comune”.

Il quadro generale degli investimenti previsti nell’anno 2025 ammonta ad oltre 4 milioni di euro tra interventi programmati per spese di investimento finanziati linee regionali e nazionali, ricorso al credito e con risorse disponibili. Tra i principali interventi previsti per il 2025 la ricostruzione del muro danneggiato nel parcheggio di viale Dante Giardini Bonaventura Somma per 435 mila euro, la devoluzione del mutuo contratto dalla precedente amministrazione per la manutenzione straordinaria dell’ex asilo nido di via Vesuvio per un importo di 752.011,08 euro che viene destinato a copertura di altre opere in considerazione della costruzione della nuova scuola primaria e secondaria che libererà il plesso di via Manzoni. E inoltre, il recupero di un movimento franoso strada Vecchia Senese primo stralcio 420 mila euro, lavori di rigenerazione urbana di via Roma primo stralcio 840 mila euro, messa in sicurezza movimenti franosi in via del Poggio 267 mila euro; e ancora, la riqualificazione del parco termale Fucoli per 500 mila euro, la realizzazione di pump truck quale spazio attrezzato a valenza motoria - sportiva all'interno dell'area verde "parco a valle" che fa da cornice funzionale agli impianti sportivi di Chianciano Terme per 140 mila euro. Intervento di rigenerazione urbana di Villa San Michele in via Alfieri e demolizione del vecchio edificio e realizzazione di un parcheggio e giardino pubblico per 160 mila euro oltre a interventi per la valorizzazione del Museo archeologico etrusco 719 mila euro, la valorizzazione e il recupero del patrimonio culturale con indagini geofisiche nei siti archeologici in località Sillene e Fucoli e realizzazione area archeologica in località Mezzomiglio per 610 mila euro con L’obiettivo è di sviluppare un modello di valorizzazione e fruizione che arricchisca quantitativamente e qualitativamente l’offerta turistica del territorio comunale mediante la realizzazione di itinerari storico-archeologici a carattere diffuso legati al tema del termalismo antico.

“Siamo soddisfatti di aver sottoscritto insieme alle Organizzazioni sindacali confederali senesi Cgil, Cisl, Uil un verbale di accordo sulla contrattazione sociale e sul bilancio di previsione 2025. Crediamo molto nella concertazione, nel confronto e nel dialogo con i corpi intermedi e tale accordo certifica una reciproca volontà di misurarsi sulle principali scelte ed azioni amministrative da sviluppare e rendere operative nel 2025 e negli anni a seguire” spiega la Sindaca Grazia Torelli.

L’accordo sottoscritto ha tra i suoi obiettivi principali la salvaguardia delle categorie più fragili e contiene impegni specifici relativi al contrasto della solitudine degli anziani, l’assistenza domiciliare, il diritto alla salute, il diritto alla casa e la pianificazione di progetti di co-housing sociale. Da sottolineare, inoltre, gli impegni in materia di tutela ambientale con particolare riferimento al miglioramento della gestione dei rifiuti e alla creazione di comunità energetiche rinnovabili. Si procederà a breve anche alla sottoscrizione di un protocollo sulla qualità del lavoro negli appalti adeguato alla nuova normativa del Codice degli Appalti Pubblici e definire, inoltre, la regolamentazione delle procedure di coprogrammazione e coprogettazione attivate dall’ente.

