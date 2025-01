Comune di Lucca, partono i lavori per definitiva agibilità delle tribune

Svolta per l’agibilità delle tribune dei campi da calcio: entra nella fase finale la messa in sicurezza delle tribune degli impianti che ospitano le scuole calcio, interdette per motivi urgenti di sicurezza lo scorso anno su richiesta dell’amministrazione comunale. Un percorso diviso in tre parti a seconda degli impianti: con l’approvazione di una delibera consiliare sono stati infatti superati i problemi urbanistici (vicolo cimiteriale) che impedivano la messa a norma definitiva della tribuna dell’impianto da calcio di San Donato, mentre saranno affidati nei prossimi giorni i lavori per ottenere l’agibilità di quella del campo Henderson di via Salicchi e sono già stati affidati quelli per la sistemazione delle tribune dei campi di Sant’Anna (via del Tirassegno), San Filippo, San Concordio e San Vito.

Si conclude così l’iter che aveva visto una ricognizione tecnica generale più l’affidamento a un tecnico del progetto per la messa a norma di queste strutture. “Entro la fine di febbraio, per la prima volta dopo decenni avremo in tutti questi campi tribune agibili con norme di sicurezza, statiche e sismiche in regola – afferma l’assessore allo sport Barsanti –. Questo lotto di lavori riguarda gli impianti che abbiamo ritenuto prioritari, ossia quelli che ospitano le scuole calcio più quello di San Vito; nella seconda parte del progetto ci occuperemo degli altri campi, quelli in concessione a società che partecipano a campionati di seconda e terza categoria o amatoriali. Un passo che possiamo definire storico – prosegue l’assessore - perché prima d’ora nessuno si era mai preoccupato di mettere in sicurezza definitiva gli impianti. Ringrazio per la pazienza le numerose famiglie che hanno dovuto subire questo momentaneo disagio che terminerà tra un paio di mesi, ricordando loro come tutto ciò sia stato finalizzato a un unico scopo: quello della sicurezza loro e dei propri figli e della legalità, per un cambio di passo necessario nello sport lucchese.”

