Comune di Poggibonsi. ERP, c’è il bando per la nuova graduatoria

Pubblicato il bando per la formazione della graduatoria per assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) disponibili. Per fare domanda c’è tempo fino alla mezzanotte del 21 febbraio 2025.

“E’ un passaggio importante per l’assegnazione degli alloggi erp. La graduatoria che si formerà in seguito a questo bando andrà a sostituire quella esistente che risale al 2020, ovvero a quattro anni fa come previsto dalle norme – spiega l’assessore alla coesione sociale Enrica Borgianni - La domanda deve essere quindi presentata da tutti, anche da coloro che sono presenti attualmente in graduatoria proprio perché con il bando si formerà una nuova graduatoria, rinnovata e quindi maggiormente rispondente alla situazione attuale”.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dal sito del Comune con accesso direttamente dall’homepage. Il link diretto è il seguente https://poggibonsi.cloud.softech-engineering.it/UserLogin/LoginUser.aspx?ERP=S

Per fare domanda è necessario essere in possesso di determinati requisiti, tutti dettagliati nel bando e pubblicati sul sito. Potranno partecipare tutti i cittadini e le cittadine residenti o che svolgono attività lavorativa nel comune di Poggibonsi al momento della pubblicazione del bando. Fra i requisiti richiesti alcuni riguardano la situazione economica: Isee non superiore a 16.500 euro, patrimonio mobiliare non superiore a 25.000 euro, patrimonio immobiliare non superiore a 25.000 euro, patrimonio complessivo non superiore a 40.000 euro

Supporto nella compilazione delle domande. I cittadini che ne hanno necessità potranno chiedere assistenza ai Punti Digitale Facile attivati presso la Misericordia, la Pubblica Assistenza, Auser, Avis e Ufficio Relazione con il Pubblico. I Punti Digitale Facili sono attualmente ‘chiusi’ per le festività natalizie ma riprenderanno la loro attività a sostegno dei cittadini già a partire dalla prima settimana di gennaio.

Fonte: Comune di Poggibonsi

