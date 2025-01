Estra Pistoia Basket ufficializza l'ingaggio del pivot Derek Cooke Jr

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 annuncia di aver perfezionato l’accordo, fino al prossimo 30 giugno, con il pivot Derek Cooke Jr. Il giocatore indosserà la maglia numero 10.

Nato a Washington DC il 23 agosto 1991, Derek Cooke è un centro di 206 centimetri per 105 chili che in questi anni in Europa ha dimostrato grande verticalità e presenza costante sotto i tabelloni, sia in attacco che in difesa. Dopo aver mosso i primi passi alla Friendly High School di Fort Washington, il fulcro della sua carriera universitaria è con la maglia dei Wyoming Cowboys: nel 2014-15, nella sua terza ed ultima stagione, produce 8,1 punti e 5,8 rimbalzi di media, aiutando i Cowboys a raggiungere il torneo NCAA per la prima volta dal 2002.

Nel 2015 sbarca in Europa con una breve parentesi in Grecia con il Rethymno per poi disputare le due successive annate in G-League prima con i Bakersfield Jam e poi con i Motor City Cruise (7,5 punti e 7,5 rimbalzi di media). Numeri e performance che gli permettono di iniziare un percorso particolarmente denso di maglie indossate un po’ in tutto il mondo: prima protagonista in Australia con i Perth Wildcats nel 2017-18, poi di nuovo in G-League e nel 2019-20 il primo approdo in Italia con la maglia di Trieste dove conclude l’annata, poi interrotta per la pandemia, con 5.5 punti e 6 rimbalzi di media in 17′ di utilizzo. La stagione successiva va in Bielorussia (9,5 punti di media allo Tsmoki-Minsk) mentre nel 2021-22 disputa un’ottima annata con la squadra israeliana del Gilboa Galil dove produce 10 punti e 8 rimbalzi a partita tra campionato israeliano e FIBA Europe Cup. Nel 2022-23 si è diviso ancora tra l’Italia con la maglia di Treviso (7.5 punti e 7 rimbalzi) e la Germania con i Fraport Skyliners Francoforte (9,3 punti e 8,8 rimbalzi a partita).

Nello scorso campionato è avversario anche di Estra Pistoia con la Dolomiti Energia Trentino dove è protagonista in LBA (5.8 punti e 5 rimbalzi in 16′ di utilizzo) e Eurocup (5.5 punti col 60% da 2) prima di diventare un fattore nella serie playoff contro Milano arrivando a produrre 9.8 punti di media in 21′ di utilizzo con l’82% da 2. Ha iniziato l’attuale stagione in Liga ACB in Spagna con il Lleida disputando 10 gare con 5 punti e quasi 6 rimbalzi di media in 19′ di utilizzo col 65% da 2.

“Ho scelto di venire a Pistoia perché, dopo aver parlato con la dirigenza, credo che entrambi avessimo la stessa visione e lo stesso entusiasmo per il futuro – afferma Derek Cooke – Amo l’Italia ed è il luogo dove, finora, ho trascorso la maggior parte delle stagioni della mia carriera. Il mio obiettivo è quello di portare grande energia, diventare un punto di riferimento in campo e fare tutto il necessario per aiutare la squadra a vincere. Pistoia è un club speciale ed oramai con una storia importante nel basket italiano: spero di onorare i tifosi e la società in ogni modo possibile”.

La società è già al lavoro per ottenere la documentazione necessaria per il suo arrivo in Italia nel minor tempo possibile.