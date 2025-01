"Galciana Sviluppo A.P.S.": progetto di promozione sociale per il rilancio culturale, artistico e storico di Galciana

Galciana si arricchisce di un nuovo protagonista dedicato al suo sviluppo culturale e sociale: è stata ufficialmente costituita l’Associazione di Promozione Sociale Galciana Sviluppo A.P.S..

Nata per volontà di dodici cittadini impegnati nella valorizzazione della frazione, l’associazione rappresenta un passo importante per dare continuità e nuovo slancio a progetti già avviati tra il 2023 e il 2024 e per svilupparne di nuovi.

L’obiettivo principale di Galciana Sviluppo è quello di promuovere il patrimonio artistico, storico e culturale della frazione, coinvolgendo la comunità locale e instaurando collaborazioni a livello provinciale, nazionale ed europeo.

Tra i progetti già in programma spiccano il Premio Giornalistico Nazionale in ricordo di David Sassoli e il Premio Letterario Nazionale Cesare Guasti, due iniziative pensate per fare di Galciana un luogo che contribuisca alla crescita e alla diffusione della cultura e del sapere nel panorama nazionale.

In ambito della tutela della tradizione enogastronomica e di identità del territorio, l’associazione raccoglie l’eredità di progetti di grande rilevanza: la riscoperta e valorizzazione della storica Mortadella di Galciana e la nascita del primo Olio BIO di Galciana. Inoltre, lavorerà per riportare in vita antiche ricette e prodotti tradizionali della frazione, oggi dimenticati, con l’obiettivo di conservare e tutelare il patrimonio culinario locale.

Tra le altre iniziative previste, Galciana Sviluppo punta a organizzare rassegne teatrali, artistiche e musicali, sfruttando gli spazi rinnovati del Teatro di Galciana, un simbolo storico per la comunità. Attraverso queste attività, l’associazione mira ad aumentare il turismo qualificato, valorizzare le risorse locali e offrire un sostegno economico alle attività commerciali e ricettive del territorio.

Alla guida dell’associazione, per il quadriennio 2025-2028, è stato eletto il Dott. Francesco Garbin Guarducci, storico residente di Galciana, che ha dichiarato:

"Sono onorato di questa nomina e convinto che, insieme ai soci e al direttivo, riusciremo a realizzare un piano di sviluppo ambizioso ma concreto. Vogliamo instaurare un dialogo con tutte le realtà associative, coinvolgere le istituzioni e creare reti di collaborazione con enti pubblici e privati per sostenere economicamente i nostri obiettivi."

Oltre al Presidente, faranno parte del consiglio direttivo dell’associazione il Vice Presidente Avv. Gabriele Babbini, il Segretario Dott. Francesco Babbini, psicologo, e due consiglieri: il Sig. Stefano Cariati, imprenditore nel campo della ristorazione, e il Sig. Giovanni Favuzza, musicista e maestro di musica.

Per garantire una gestione ottimale delle proprie attività e il raggiungimento degli obiettivi sociali, Galciana Sviluppo ha deciso di affiliarsi alla FITeL (Federazione Italiana del Tempo Libero), un’associazione nazionale di secondo livello. La FITeL, costituita nel 1993, sostiene le associazioni affiliate promuovendo lo sviluppo di attività artistiche, culturali, sportive e del turismo sociale, oltre a garantire servizi legali, amministrativi e formativi. Grazie a questa collaborazione, Galciana Sviluppo potrà beneficiare di un network nazionale, accedere a importanti convenzioni e strumenti operativi, e iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Galciana Sviluppo A.P.S. invita tutti i cittadini interessati a unirsi come soci per contribuire attivamente alla crescita culturale e sociale della frazione. Insieme, possiamo dare forma a una Galciana più viva, innovativa e ricca di opportunità.

