Indetta la gara d’appalto per la ricostruzione dell’ex Arlecchino di Lido di Camaiore

È stata pubblicata la gara di appalto per la ricostruzione dell’immobile ex Arlecchino a Lido di Camaiore. Dopo la demolizione di luglio scorso, parte ufficialmente l’iter per donare al territorio il nuovo centro moderno e polifunzionale il cui progetto è stato presentato ufficialmente nel mese di settembre.

Si tratta di un appalto integrato (comprendente, quindi, oltre i lavori di ricostruzione, anche la stesura del progetto esecutivo) che corrisponde ad una gara europea - aperta quindi anche a ditte estere -, necessaria data l’ingente somma dell’opera.

Si ricorda che l’intervento di ricostruzione dell’immobile ammonta a 9 milioni e 450 mila euro, di cui 2,5 milioni finanziati da Regione Toscana, 1,7 milioni finanziati da ARTI e 1 milione finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La data di fine gara è fissata alle ore 10.00 di lunedì 3 febbraio, giorno in cui si apriranno le proposte pervenute per poi procedere, nei giorni successivi, all’affidamento dei lavori alla ditta aggiudicataria. Il cantiere partirà presumibilmente nel mese di marzo.

“Anche solo indire la gara di appalto era un traguardo che molti descrivevano come irraggiungibile: abbiamo dimostrato, invece, la nostra concretezza e la nostra visione, che, con il tanto lavoro profuso nei mesi passati, siamo riusciti a mettere a terra e a costruire passo dopo passo – commenta il Sindaco Marcello Pierucci -. Indire la gara d’appalto, infatti, significa che l’opera si farà: e si farà con molte risorse intercettate all’esterno, frutto di una buona collaborazione con istituzioni sovracomunali e enti esterni che vedono in questo progetto un volano vero e solido per lo sviluppo di Lido di Camaiore, della Versilia e dell’intera Toscana. A marzo daremo il via all’opera di ricostruzione dell’edificio: parallelamente passeremo alla progettazione delle nuove piazze prospicienti, che, spaziose e corredate da tanto verde, saranno realizzate nel 2026”.

Ma non è tutto. Contemporaneamente a quest’opera – la più importante del mandato amministrativo -, l’Amministrazione Comunale ha indetto altre due gare di appalto.

La prima riguarda il completamento della messa in sicurezza di via Sarzanese a Capezzano, con l’ultimazione del marciapiede nel tratto da via Pennelle alla zona della Dogana: per quest’opera da 420 mila euro l’apertura delle proposte è fissata alle ore 10.00 del 20 gennaio 2025, con il cantiere che partirà presumibilmente il mese successivo. A completare l’intero progetto della messa in sicurezza sarà però il nuovo parcheggio (nel boschetto accanto ai negozi, sempre in zona Dogana), per il quale sta terminando la progettazione esecutiva e che, anche questo, è pronto ad andare in gara nelle prime settimane del nuovo anno.

La seconda, invece, corrisponde al completamento della regimazione delle acque in via Verzentoli a Nocchi. Un problema annoso e che si protrae da molti anni, e su cui il Comune è già intervenuto per il primo lotto nel 2023, con un investimento da 450 mila euro totalmente finanziato da un bando PNRR vinto dal Comune un anno fa. Con questi ultimi due lotti, pari a 950 mila euro di lavori, il progetto terminerà e i disagi (legati all’allagamento della strada durante il maltempo) saranno definitivamente terminati. La gara terminerà alle ore 10.00 del 10 gennaio 2025 e, anche per quest’opera, l’inizio dei lavori è stimato per febbraio.

