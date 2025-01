Istituzioni: Mazzeo, impegno comune per fare del 2025 un anno di successi collettivi

“Con l'impegno costante di tutte le colleghe e i colleghi del Consiglio regionale lavoreremo perché il 2025 sia per la Toscana un anno di speranza e di successi collettivi, l'anno della ripartenza vera”. Così il presidente Antonio Mazzeo rivolge l’augurio a tutte le toscane e a tutti i toscani in un videomessaggio sui canali social istituzionali e sul sito www.inconsiglio.it

Quello che è appena terminato, dice il presidente “è stato un anno faticoso, che purtroppo ha visto la nostra terra segnata da tante tragiche morti sul lavoro. È stato però anche un anno di ripresa economica. Ci attendono sfide difficili nel 2025, sfide che dovremo affrontare e che possiamo vincere solo tutti insieme”. Ricorda l’importante missione effettuata qualche settimana fa negli Stati Uniti, insieme alle start up e ad alcune tra le più prestigiose eccellenze della nostra regione: “Abbiamo provato a portare sempre più il brand toscano in giro per il mondo e vi dico che dovete essere orgogliosi di essere cittadini di questa terra. La Toscana non è solo terra di arte, di cultura, di bellezza ma anche di grande ingegno, di innovazione e di capacità di guardare al futuro. Il nostro obiettivo è essere conosciuti e riconosciuti nel mondo grazie all'impegno di ciascuno di voi”.

“Non è stato per tutti un anno semplice e non lo sarà neppure il prossimo – conclude Mazzeo –. Lavoriamo per fare della Toscana una terra sempre di più unica al mondo, nella quale sia possibile costruire nuovo lavoro, più sicuro e dignitoso, per tutti. Buon 2025, a ciascuno di voi e alle vostre famiglie”.

