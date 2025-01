Livorno, giovane denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

I Carabinieri della Stazione di Montenero hanno denunciato una ragazza di origini svizzere, di età inferiore ai vent'anni, accusandola di resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto durante le operazioni di controllo e filtraggio in occasione di un concerto musicale a Livorno, poco prima di Natale. La giovane mostrava un comportamento aggressivo e insofferente verso il personale di sicurezza, verosimilmente dovuto a uno stato di alterazione psicofisica, riconducibile all'abuso di alcol o sostanze stupefacenti.

Per garantire la sua sicurezza e quella degli altri presenti, i militari le avevano chiesto di sottoporsi a una visita del personale medico sul posto, ma poco dopo la ragazza si è allontanata. Ha quindi iniziato a inveire contro i Carabinieri, opponendo una forte resistenza al controllo, con sputi e strattonamenti.

La giovane è stata portata in caserma per formalizzare le contestazioni, ma, a causa del suo stato di alterazione, è stato necessario un ulteriore intervento del personale medico, che l’ha poi trasferita in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Considerata la gravità della condotta, la ragazza è stata denunciata penalmente alla Procura di Livorno.

