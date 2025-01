Lucca Comics & Games il 4 Gennaio a Scandicci, Giorgio Franzaroli vignettista del Fatto Quotidiano

Prosegue con grande successo di pubblico il ciclo di incontri ad ingresso libero sul tema “Satira e Società”, al Castello dell’Acciaiolo a Scandicci (FI), che ospita fino al 18 gennaio 2025 l’omaggio a “Sergio Staino – L’arte di vivere tra satira e impegno”, curata da Laura Vaioli (direttrice dell’Accademia TheSign di Firenze) e Pio Corveddu, realizzata da Lucca Crea – Lucca Comics & Games, con il Comune di Scandicci, Regione Toscana, Unicoop Firenze, l’associazione culturale “Bobo e dintorni”, e il sostegno della Fondazione CR Firenze.

Dopo i primi due appuntamenti con Paolo Hendel e I Paguri ovvero Daniele Caluri ed Emiliano Pagani, prosegue la serie di appuntamenti con i protagonisti del panorama satirico e fumettistico italiano, che vede ospiti sabato 4 gennaio, alle ore 15,30 con ingresso libero, un’importante firma del Fatto Quotidiano: il vignettista Giorgio Franzaroli.

Franzaroli nel 1993 esordisce come autore satirico su Comix, il settimanale di fumetti edito da Franco Cosimo Panini, e su Frigidaire, la storica rivista diretta da Vincenzo Sparagna, per poi collaborare a numerosi quotidiani e riviste, come l’Unità, Linus e Cuore. Dal 2010 pubblica le sue vignette con regolarità su Il Fatto Quotidiano. Con i romanzi a fumetti “Orrido famigliare” (Pop Edizioni, 2020) e “Orrido famigliare: primavera di bellezza” (Pop Edizioni, 2021), dove racconta le vicende vissute dalla sua famiglia durante il ventennio fascista, approda al genere del graphic novel.

Fino al 18 gennaio si può anche visitare “Sergio Staino – L’arte di vivere tra satira e impegno”, un percorso espositivo che unisce divertimento e riflessione, con un linguaggio accessibile alle famiglie e ai giovani, ponendo al centro la satira, intesa anche come strumento di riflessione, capace di stimolare il pensiero e lo spirito critico. All’interno dell’area espositiva è stata ricreata la scrivania di Staino/Bobo, dove tutti saranno invitati a farsi un selfie e postarlo sui propri canali social.

I prossimi incontri del ciclo di “Satira e società” sono:

11 Gen 2025 - 15.30 - Lido Contemori

18 Gen 2025 - 15.30 - Maicol & Mirco con Ilaria Staino

