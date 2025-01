Piombino, sicurezza sui luoghi di lavoro: riscontrate irregolarità in un minimarket

Nell’ambito della campagna di controlli mirati a garantire la sicurezza sul lavoro e prevenire irregolarità negli esercizi pubblici della provincia, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, in collaborazione con il Comando Provinciale, hanno effettuato ispezioni in varie attività commerciali del territorio.

A Piombino, durante uno di questi controlli condotti insieme ai colleghi della locale Stazione, sono emerse irregolarità presso un minimarket. Gli ispettori hanno accertato che la titolare, una 30enne di origini asiatiche, non aveva predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), obbligatorio per legge. Questo documento è fondamentale per identificare e analizzare i rischi sul luogo di lavoro e attuare misure preventive volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per questa violazione, i Carabinieri hanno denunciato la donna alla Procura della Repubblica di Livorno, elevando una sanzione amministrativa di 2.500 euro. Inoltre, è stata disposta la sospensione dell’attività fino alla risoluzione delle criticità e al ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa.

