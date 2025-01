Riqualificazione di piazza San Michele a Spianate: entro febbraio la gara per i lavori

Nuova piazza di Spianate: nel 2025 al via il cantiere dal valore complessivo di 350mila euro. La rigenerazione della piazza, attesa da tutta la comunità, rappresenta un tassello fondamentale nel piano di riqualificazione della frazione più popolosa di Altopascio, che si inserisce nel complessivo percorso di rinascita di Spianate, con la ristrutturazione della casa di via Puccini, la creazione del nuovo parco di via Moroni e la realizzazione di un percorso pedonale in sicurezza verso la nuova piazza. Entro il mese di febbraio sarà indetta la gara per l’affidamento dei lavori.

Il progetto trasformerà in meglio piazza San Michele, rispettando il contesto architettonico, storico e paesaggistico della frazione. Sarà realizzata una nuova pavimentazione in calcestruzzo architettonico colorato e drenante, pensata per unire estetica e funzionalità. I marciapiedi perimetrali, sui lati est e sud, saranno rifatti e dotati di griglie metalliche per proteggere e valorizzare le alberature presenti. Anche il parcheggio sul lato ovest sarà rinnovato con una pavimentazione in calcestruzzo drenante, per migliorare la gestione delle acque piovane. Le strisce pedonali lungo la strada saranno ripristinate per aumentare sicurezza e accessibilità. Inoltre, sarà realizzato un sistema di smaltimento delle acque meteoriche per garantire una gestione più sostenibile. Il progetto prevede anche l’installazione di nuove panchine e un moderno impianto di illuminazione pubblica che renderà la piazza e il parcheggio più sicuri e utilizzabili anche di sera. Sarà conservato e integrato nel nuovo assetto urbano il monumento ai caduti, un elemento simbolico importante per la comunità.

L’intero intervento, finanziato con risorse proprie del Comune di Altopascio, mira a restituire valore e centralità alla piazza, consolidandola come spazio pubblico dedicato alla socialità e alla vita comunitaria.