San Miniato, capodanno in piazzo: oltre mille persone per Luisa Corna e i Game Boys

Oltre mille persone hanno invaso Piazza del Popolo a San Miniato per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Il grande spettacolo dell’ultimo dell’anno, organizzato dal Comune di San Miniato e dalla Fondazione San Miniato Promozione, grazie al prezioso contributo della Fondazione CRSM, dall'Azienda Speciale Farmacie e dall'Enomacelleria Lo Scalco, ha avuto come protagonisti della serata Luisa Corna, cantante, conduttrice televisiva e attrice che, insieme ai Game Boys, una band musicale che ha portato sul palco un autentico omaggio agli anni ’90, hanno acceso gli animi degli oltre mille presenti, venuti in Piazza per festeggiare l’arrivo del 2025.

“E’ stata una serata molto emozionante. La centralissima Piazza del Popolo, teatro e cuore pulsante di San Miniato, ha risposto con entusiasmo e questo ci ha fatto davvero molto piacere – spiega il sindaco Simone Giglioli –. Una grande festa animata dalla grande voce di Luisa Corna e dall'energia dei Game Boys, che siamo onorati di aver avuto come ospiti. Grazie agli sponsor che hanno reso possibile questa serata, ai carabinieri, alla polizia municipale, alla Misericordia di San Miniato e alla Vab di San Miniato che ne hanno garantito la sicurezza, ma soprattutto grazie alle cittadine e ai cittadini che hanno scelto di passare con noi il Capodanno, mi auguro che il 2025 sia ricco di buone opportunità e porti con sé tanta serenità”.

Fonte: Comune di San Miniato

