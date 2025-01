Spettacolo per grandi e piccini al Verdi: "La Befana e la gallina bianca"

Sarà un vero spettacolo per piccoli, grandi e famiglie, quello in programma domenica 5 gennaio 2025 alle 17.00 al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste, a Casciana Terme (Pisa), in Viale Regina Margherita 11. Qui, la Compagnia TeatroLà presenta ‘La Befana e la gallina bianca’. Di e con Alessandro Grisolini e Bernard Vandal.

In seno alla stagione teatrale edizione numero dodici della città di Casciana Terme (Pisa) che per il 2024/2025 va sotto il titolo “L’arrivo della stagione incredibile”. Progetto sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari. Direzione artistica Andrea Kaemmerle.

Biglietti: 7,00 euro adulti, 5 euro bambini fino a 12 anni. Merenda offerta a tutti i bambini e le bambine. Informazioni e prenotazioni: 3280625881 e 3203667354. Tutto il programma e le informazioni della Stagione su www.guasconeteatro.it.

Lo spettacolo – Venite bambini, venite a teatro. Cosa c’è di meglio che aspettare l’Epifania con uno spettacolo ricco di fantasia? TeatroLà è una compagnia di Firenze che, nel suo girovagare, ha portato i suoi spettacoli persino in Canada. Non fateveli scappare. La Befana è una donna molto vecchia. Lei vi racconterà una storia della sua gioventù, quando era una contadina, più precisamente la storia della sua gallina bianca che voleva volare per proteggerla del lupo, la Befana farà di tutto per aiutarla: chiedendo al Mago di fare un incantesimo...ma non sempre tutto va come si desidera.

LA NUOVA STAGIONE 2024/2025 di Casciana Terme

La presentazione secondo Andrea Kaemmerle, direttore artistico di Guascone Teatro e del Teatro Verdi - «I contadini, i cercatori di funghi, gli allevatori, i raccoglitori di olive, tutti lo sanno: ogni tanto arriva una stagione incredibile. Arriva attesa, sperata, benedetta e seducente una stagione dove i pianeti si sono messi d’accordo per far le cose nel migliore dei modi. Al teatro Verdi di Casciana Terme l’incontro tra le energie laboriose e costanti di noi piccoli artigiani della scena con cento altre incantevoli circostanze ha dato vita alle pagine di questo libretto ed alle tante cose belle che troverete descritte con la massima cura».

«Si spazia – prosegue Kaemmerle - da grandi eventi internazionali, artisti conosciuti in tutta Italia, Teatri Stabili, giovani compagnie lanciate nei festival di mezza Europa, concerti, opere liriche, prime nazionali e spettacoli di danza, commedie classiche, stand up d’avanguardia ed ovviamente le domeniche del teatro per bambini e famiglie. Passeranno a trovarci nei prossimi 6 mesi più di 250 artisti professionisti che, ognuno nella sua agendina, hanno ormai scritto da qualche parte “spettacolo Teatro Verdi /Casciana”. Credetemi, un piccolo miracolo! Portare tanta cultura di qualità nei teatri della provincia è sport estremo. Nell’invitarvi a godere quanto più possiate di questo mondo di saperi e piaceri allegri che con la tradizionale collaborazione dell’amministrazione comunale Vi abbiamo preparato Vi bacio e ringrazio per come ci avete accompagnato fino a qui. Ora sta a voi, curiosi spettatori, uscire di casa, far pochi passi, arrivare fin qui e lasciarvi cullare da parole e suoni. Dice un vecchio detto “non c'è niente di bene se va male, ma non c’è niente di male se va bene”».

