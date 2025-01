Un nuovo mezzo donato alla Misericordia di Bibbiena dalla Eventi Sociali

La Misericordia di Bibbiena inizia il 2025 con un'importante novità: una Fiat Tipo Station Wagon è stata donata in comodato d’uso gratuito per i prossimi quattro anni grazie al progetto “Muoversi & Non Solo”, realizzato dall’azienda aretina Eventi Sociali. Il nuovo mezzo, destinato ai trasporti sociali e sanitari, è stato reso possibile grazie al contributo generoso di numerose aziende e imprenditori locali. Questa donazione rappresenta un ulteriore sostegno per migliorare i servizi offerti dalla confraternita, soprattutto nei confronti di chi affronta situazioni di solitudine, fragilità o difficoltà negli spostamenti.

“Muoversi & Non Solo” si impegna nella realizzazione di progetti sociosanitari per Comuni e associazioni di volontariato, con una missione che, nel solo 2023, ha permesso di aiutare quotidianamente oltre 730 utenti in tutta Italia. Nel Casentino, l’azienda ha già donato tre veicoli alla Misericordia di Bibbiena: un Volkswagen Caddy 4x4 nel 2020, una Dacia Duster nel 2022 e, ora, la Fiat Tipo consegnata nel piazzale della nuova sede di via Dante.

Il nuovo mezzo sarà affidato ai 110 volontari della Misericordia che ogni anno svolgono circa 3.300 interventi, operando in ambiti come emergenze, trasporti sociosanitari, protezione civile e antincendio boschivo. Questi servizi rappresentano un punto di riferimento fondamentale per le diverse necessità emerse nel territorio.

«Il nostro ringraziamento va alla Eventi Sociali – ha dichiarato Gabriele Conticini, governatore della Misericordia di Bibbiena – per il continuo supporto alle nostre attività e per aver coinvolto le aziende e le associazioni del Casentino in questa mobilitazione solidale. La volontà comune è di sviluppare sempre di più la rete di sostegno a favore delle persone più fragili. Disporre di un parco mezzi diversificato è essenziale per essere pronti a ogni tipo di intervento».

