Anche per la Befana tornano le bancarelle del mercato settimanale in piazza XX Settembre a Castelfranco

Il classico mercato settimanale di Castelfranco di Sotto si terrà regolarmente nonostante il giorni festivo, in occasione della Festa della Befana – Epifania del Signore - lunedì 6 gennaio. Piazza XX Settembre ospiterà quindi un mercato festivo che coinvolgerà oltre 100 banchi con prodotti di ogni genere. L’amministrazione comunale, ha accolto la richiesta delle associazioni di categoria degli ambulanti e ha deciso di confermare questo appuntamento per offrire un servizio ai cittadini e promuovere la vitalità del centro urbano. Il mercato proporrà una vasta gamma di articoli, dal settore alimentare all’abbigliamento, dai casalinghi ai giocattoli, perfetti per chi vuole approfittare degli ultimi giorni delle festività per fare acquisti o semplicemente passeggiare tra le bancarelle. Le modifiche al traffico e i divieti di sosta sono quelli di sempre che il comando di polizia municipale prevede in occasione di ogni lunedì.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

Notizie correlate