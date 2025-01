'Empoli città del Natale', è in arrivo il fine settimana dedicato alla Befana

Tra luminarie, colori, atmosfere familiari e amicali, giochi, sorprese e quello che non ti aspetti, l’edizione 2024 di “Empoli città del Natale” sta per concludersi. Il penultimo fine settimana sarà dedicato alla vecchietta più amata da grandi e piccini che in sella alla sua scopa, passerà anche da Empoli con tante calze piene di dolcetti e ‘carbone’. E non sarà da sola. Insieme a lei tutte le amiche e gli amici della star della manifestazione, il chiuchino parlante Empolino che accompagnato da mascotte e il suo corpo di ballo sfileranno per la città in attesa dell’arrivo della Befana.

Entrando nel vivo del programma, lunedì 6 gennaio 2025, appuntamento alle 16.30 in piazza Farinata degli Uberti dove tra sorprese e musica si animerà tutta la piazza intorno alla fontana del Pampaloni, al grande Albero specchio, alla Giostra dei cavalli e alla bellissima Collegiata di Sant’Andrea.

Che cosa vi aspetta? Alle 16.30, il corteo dei Magi, a cura della Compagnia di Sant’Andrea-Volo del Ciuco con partenza dal palazzo delle Esposizioni, accompagnato dai tamburini che apriranno il corteo, sfilerà attraverso le vie del centro storico di Empoli. Dopo ci sarà la parata delle Befane, dei Befani, delle Befanine e dei Befanini. Tutti i partecipanti saranno vestiti in costumi tradizionali e colorati, creando uno spettacolo suggestivo che incanterà il pubblico. La sfilata sarà simultanea lungo le principali vie del centro, portando allegria e spirito festoso tra le strade della città.

Alle 17, piazza Farinata degli Uberti: si accende la festa e la piazza si trasformerà in un palcoscenico di animazione, con giochi, musica e ospiti. I bambini potranno divertirsi con le mascotte, con il ciuchino Empolino in testa, che gireranno per le vie del centro.

E si arriva al momento clou, alle 18, la calata della Befana che verrà ‘salvata’ dai Vigili del Fuoco distaccamento Empoli: uno dei momenti più attesi della giornata! Dalla sommità del campanile della Collegiata di Sant'Andrea, la Befana discenderà con la sua scopa per incontrare i bambini e portare loro un sorriso. Al termine, tutti i bambini presenti riceveranno chicchi e calze come regalo simbolico per salutare il magico arrivo dell’Epifania.

La mattina di lunedì 6 gennaio, una delegazione composta da un rappresentante dell’amministrazione comunale, dei Vigili del Fuoco, della Compagnia di Sant’Andrea e alcune befanine si recheranno all’ospedale San Giuseppe, nel reparto Pediatria per portare calze e sorrisi alle bambine e ai bambini ospiti.

Promotori dell’evento i Vigili del Fuoco, sezione Empoli, in collaborazione con “Empoli città del Natale”, la Compagnia di Sant’Andrea e Comune di Empoli.

“Siamo alle battute finali di ‘Empoli città del Natale’ e per la gioia di bambine e bambine il prossimo fine settimana sarà dedicato all’arrivo della Befana – spiega l’assessore al Commercio del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci -. Una città che non ha deluso, che ha visto centinaia e centinaia di visitatori provenienti da tantissime parti d’Italia, dal nord al sud, che hanno trovato una città accogliente, bella nella sua veste natalizia, con un’offerta variegata nelle attività dedicate soprattutto al divertimento dei bambini che sono voluti tornare. Questo, ci riempie di gioia”.

Proseguono anche le iniziative promosse dall’amministrazione comunale: lunedì 6 gennaio, alle 19, al circolo Arci Pozzale, spazio agli auguri in musica e poesia, cantati, suonati o recitati dal pubblico presente. Un evento partecipativo a cura dell’associazione Harmonia. Per informazioni, 338 1640425. Venerdì 10 gennaio, alla Casa del Pontormo, alle 16.30, ‘Colori e Ombre: l’avventura del Pontormo’, evento gioco di ruolo dal vivo all’interno della casa museo. Su prenotazione, 0571 757067, empolimusei@comune.empoli.fi.it . Domenica 12 gennaio, evento conclusivo del programma, al teatro Shalom con ‘Schiava di Picasso’, di O. Guerrini, regia di Blas Roca Rey. Per informazioni, 377 3504964, www.teatroshalom.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

