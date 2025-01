Incendio in appartamento a Pontedera, non ci sono feriti

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 13:20 in Via Venezia, nel Comune di Pontedera, per un incendio in un'abitazione. Il tempestivo intervento ha permesso di spegnere rapidamente un principio di incendio in uno dei locali, evitando che le fiamme si propagassero al resto dell'appartamento. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Radiomobile di Pontedera e i sanitari del 118.

