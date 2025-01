La Toscana si anima durante il primo weekend del nuovo anno e per l’Epifania, offrendo un ricco calendario di eventi. Mercatini, concerti, spettacoli teatrali e tradizionali celebrazioni dedicate alla Befana attendono grandi e piccoli in tutta la regione. Scopri le iniziative da non perdere per vivere al meglio il 'weekend lungo' dell'Epifania.

Scopri tutti gli eventi selezionati dal nostro portale dedicato Tempo Libero Toscana: leggi qui