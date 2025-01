Perturbazione in arrivo in Toscana, tra giovedì e venerdì codice giallo per vento e mareggiate

Pressione in lenta flessione per una perturbazione di origine atlantica che transiterà in Toscana nella giornata di domani, venerdì 3 gennaio.

Già nel pomeriggio di oggi, giovedì 2, sono previste piogge su Apuane e Appennino settentrionale, ma sarà soprattutto il vento il fenomeno più rilevante, con libeccio in intensificazione in particolare in serata sui crinali appenninici settentrionali e orientali e su Gorgona e costa settentrionale. Domani, venerdì, venti estesi a tutto l’arcipelago e, temporaneamente, sulla costa.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi emesso un codice giallo che, per il forte vento, interesserà dalla ore 20 di oggi fino alle 12 di domani, venerdì 3, arcipelago, Casentino, bacino del Reno e Romagna toscana, mentre per il rischio mareggiate, dalla mezzanotte fino alle 12 di venerdì, il codice riguarderà le isole e la costa centro-settentrionale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.