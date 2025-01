Approvato il progetto di ampliamento della caserma dei Carabinieri di Altopascio

Nuovi uffici e spazi interni più funzionali per la caserma dei Carabinieri di Altopascio: è stato approvato dall’amministrazione D’Ambrosio il progetto di ampliamento e riqualificazione della struttura situata in via Fratelli Rosselli nella cittadina del Tau. L’intervento, dal valore complessivo di 250 mila euro, sarà interamente finanziato dal Comune e mira a ottimizzare la distribuzione degli spazi interni, migliorando l’efficienza operativa e garantendo ambienti più moderni e funzionali.

“Investiamo in sicurezza e lo facciamo spendendo risorse e rendendo più funzionali le strutture in cui gli operatori di polizia operano e lavorano - spiega il sindaco, Sara D’Ambrosio -. Questi sono lavori attesi e necessari, programmati e condivisi anche con l’Arma proprio per rispondere a un’esigenza espressa per allargare gli spazi della Caserma e riformulare ambienti e quindi anche programmazione del lavoro. Come ho sempre detto la sicurezza si costruisce stando sul territorio, dando risposte e mezzi, investendo in strutture e personale”.

I lavori prevedono modifiche importanti al piano terra per creare nuovi uffici e rendere gli spazi più funzionali. La caserma sarà ampliata unendo i locali al piano terra e collegandoli direttamente alle camerate al piano superiore tramite una nuova apertura e un piccolo solaio. Anche l’esterno sarà rinnovato con un nuovo ingresso sul lato nord-est, mentre quello attuale sul lato nord-ovest sarà chiuso. L’autorimessa diventerà un archivio accessibile dall’interno della caserma. Per facilitare l’accesso pedonale al nuovo ingresso, verrà costruita una rampa, oltre a una tettoia per i parcheggi e marciapiedi adeguati. Inoltre, gli impianti già esistenti saranno aggiornati secondo le normative vigenti.

Questo progetto rappresenta un passo importante per garantire ambienti di lavoro moderni e funzionali, in grado di rispondere alle esigenze operative dei Carabinieri e di offrire un servizio più efficiente alla cittadinanza.

