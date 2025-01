Discarica di Cava Fornace, sindaci compatti per chiusura, messa in sicurezza e bonifica

I sindaci Alberto Stefano Giovannetti (Pietrasanta), Gianni Lorenzetti (Montignoso) e Bruno Murzi (Forte dei Marmi) si sono incontrati a Forte dei Marmi, accompagnati dagli assessori Tatiana Gliori (Pietrasanta) e Giulio Francesconi (Montignoso), per un aggiornamento sulla situazione della discarica di Cava Fornace dove, a seguito dello smottamento di uno degli argini, avvenuto lo scorso maggio, i conferimenti sono stati sospesi con provvedimento della “Direzione tutela dell’Ambiente ed Energia – Discariche e impianti connessi” della Regione.

Gli amministratori si sono trovati concordi e fermi nella convinzione che il sito di stoccaggio dei rifiuti, a pochi metri dalla riserva naturale del lago di Porta, debba essere chiuso definitivamente ma è altrettanto chiara, per i sindaci, la necessità di un percorso serio e sicuro che disciplini la chiusura e, soprattutto, la fase “post mortem” della discarica. I rappresentanti istituzionali dei tre Comuni valuteranno quindi con la massima attenzione e severità il progetto che il gestore Programma Ambiente Apuane dovrà presentare alla Regione, in base alle disposizioni ricevute dopo l’incidente della scorsa primavera e alle modalità che saranno proposte per accompagnare l’ex Cava Viti non solo verso una chiusura definitiva, ma anche per messa in sicurezza e bonifica dell’area

Fonte: Ufficio Stampa