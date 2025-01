Giochi, panchine, calcetto: così rinasce una piazza di Firenze

Una piazza completamente nuova, ecosostenibile, con un’area giochi di ultima generazione e spazi aggregativi risistemati. È la riqualificazione di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Careggi che, grazie ad una delibera della vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani e ad un investimento di 142.000 euro, vedrà nel corso del primo semestre del 2025 l'avvio per i lavori per rinnovare completamente la piazza.

“Questa piazza, molto vissuta dai cittadini, sarà un luogo più vivo, fresco e piacevole grazie ad una serie di interventi che non solo risolveranno i problemi alla pavimentazione e alle attrezzature ma creeranno anche luoghi di aggregazione più comodi, piacevoli e inclusivi” ha detto la vicesindaca Galgani. “Il progetto sarà realizzato togliendo, dove possibile, l’asfalto per abbassare la temperatura estiva e rendere il terreno più permeabile. Sarà più viva e più partecipata, con un campo di calcetto, spazi giochi per bambini e spazi di ritrovo e aggregazione per tutti”.

In questa piazza l’Amministrazione intende riorganizzare lo spazio per trasformarlo in un punto di aggregazione per ogni età e rispondere alle tante richieste dei cittadini. L’area infatti è frequentata da persone anziane ma anche dai ragazzi e dai bambini del centro scolastico Don Minzoni.

L’intervento, quindi, prevede la sostituzione della pavimentazione dei vialetti del giardino attualmente in asfalto, che verrà rimosso nelle due aree principali della piazza e sostituito da una pavimentazione drenante in stabilizzato, facendo grande attenzione alle radici esistenti. Verrà eliminata anche la porzione che ricopre il vialetto centrale di accesso al plesso scolastico Don Minzoni. L’asfalto esistente sarà sostituito con idoneo materiale drenante. Inoltre, il piano di calpestio verrà rialzato di circa 15 cm con interposizione di un tessuto non tessuto e terreno tra la nuova pavimentazione e le radici delle piante, in modo da garantire a queste ultime maggior protezione. Le nuove pavimentazioni saranno tutte drenanti, anche quelle per le nuove aree di sosta della piazza e mattonelle antitrauma in gomma, anch’esse drenanti e posate su opportuni sottofondi. Il progetto prevede poi la riduzione della superficie pavimentata, e l’aumento delle aree a verde.

Ci sarà una staccionata in legno da un lato e verrà sistemata la siepe sul lato ovest della piazza, e sarà piantato un nuovo albero, un bagolaro, per ripristinare la simmetria dell’impianto arboreo dell’area, che verrà valorizzato.

Arriveranno anche nuove panchine in ferro e legno che si armonizzeranno con il contesto naturalistico della piazza (le panchine esistenti saranno comunque riutilizzate in altri contesti più appropriati rimanendo quindi a disposizione del Comune) e due tavoli da pic-nic che potranno essere usati come punto di aggregazione. Verrà inoltre installata un’altalena doppia, sempre con struttura in legno, con un sedile inclusivo. Con il fine di aumentare l’inclusività delle attrezzature ludiche verranno realizzati dei giochi a terra (come il gioco dell’oca, la campana e il labirinto) mediante un disegno nella pavimentazione con l’utilizzo di masselli autobloccante di diverso colore. Il progetto prevede infine anche la realizzazione di un piccolo campo da calcetto, costituito da pavimentazione in erba sintetica, con recinzione a maglia sciolta combinata con rete alta para palloni. L’area giochi sarà mantenuta sempre aperta e accessibile.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

