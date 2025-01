Linea 86: successo della sperimentazione e servizio confermato per il 2025

Le corse straordinarie della Linea 86, richieste lo scorso settembre ad Autolinee Toscane per agevolare gli spostamenti degli studenti del Liceo Agnoletti, sono state confermate anche per il 2025. Un ringraziamento particolare va alla Città Metropolitana di Firenze per la disponibilità e l’impegno dimostrato nel garantire continuità al servizio. Questa linea, inizialmente istituita per assicurare un collegamento efficace agli studenti del Liceo Agnoletti temporaneamente trasferiti nella sede di Sesto Fiorentino a causa dei lavori presso la succursale di Campi Bisenzio, si è rivelata fin da subito una risorsa indispensabile non solo per gli studenti di altri istituti scolastici, ma anche per lavoratori, pendolari e altri cittadini.

Grazie ai risultati positivi del monitoraggio, che ha rilevato una media di circa 15 studenti saliti/discesi presso il territorio di Signa, e ai benefici riscontrati dall’utenza, il servizio è stato inserito nella programmazione del trasporto pubblico locale urbano di Firenze per l’anno 2025, trovando copertura finanziaria attraverso risorse regionali.

“Confermare le corse straordinarie della Linea 86 è un risultato importante per la nostra comunità e, in particolare, per gli studenti del Liceo Agnoletti e le loro famiglie - ha dichiarato il sindaco Andrea Tagliaferri - Ringrazio la Città Metropolitana di Firenze per la disponibilità e l’attenzione dimostrata nel rispondere a questa necessità, riconoscendo l’importanza di un trasporto pubblico efficiente e accessibile per tutti. Continueremo a lavorare affinché questo servizio sia garantito e, se necessario, potenziato anche in futuro, monitorando costantemente le esigenze del territorio.”

Piena soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Signa Giampiero Fossi: “La conferma della Linea 86 come servizio stabile per l’anno 2025, è il risultato di una collaborazione continua e proficua tra le amministrazioni locali, un lavoro importante che abbiamo portato avanti in questi mesi per venire incontro a studenti, famiglie e lavoratori, cercando di attenuare i disagi e dare risposte alle tante sollecitazioni arrivate dai nostri cittadini”.

Un ringraziamento all’amministrazione di Campi Bisenzio è stato poi rivolto dall’assessore Marcello Quaresima, con delega alla scuola, e l’assessore Eleonora Chiavetta, con delega ai trasporti e alla mobilità, del Comune di Signa: “Esprimiamo grande soddisfazione - hanno detto - per il dialogo costante e la sinergia, che ci hanno permesso di raggiungere un obiettivo strategico per il nostro territorio e i nostri cittadini.”

In merito, la vicesindaca Federica Petti e l’assessore Matteini del Comune di Campi Bisenzio hanno dichiarato congiuntamente: “La conferma della Linea 86 è una dimostrazione concreta di quanto un servizio di trasporto pubblico ben progettato possa fare la differenza nella vita quotidiana dei cittadini. Siamo orgogliosi di essere riusciti, grazie alla collaborazione con gli altri enti coinvolti, a mantenere attivo un collegamento essenziale per studenti e lavoratori. Questo è un ulteriore passo avanti nella costruzione di un sistema di mobilità integrato e sostenibile, a beneficio dell’intera comunità.”

Nel corso del prossimo anno, verrà effettuata una valutazione dell’effettiva capienza di risorse per garantire la continuità del servizio. Se necessario, saranno nuovamente coinvolti gli enti locali per individuare soluzioni adeguate al mantenimento delle attività. Un impegno concreto per rispondere alle esigenze di mobilità degli studenti e delle famiglie del territorio.

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio Stampa

