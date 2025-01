Vandalizzata la Casina di Babbo Natale di Massa Marittima

Brutta sorpresa al risveglio per Massa Marittima che nella notte del 4 gennaio è stata colpita da un atto vandalico, nel centro storico, che ha interessato la Casina di Babbo Natale: le installazioni esterne presenti nel vicolo sono state danneggiate da ignoti. In particolare al mattino gli organizzatori hanno trovato parte degli alberi di Natale che abbellivano il vicolo rovesciati a terra, le palline sono state calpestate e rotte, le figure luminose smembrate.

“Un atto grave e da condannare - ha commentato la sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi - che manca di rispetto a tutti i volontari che dedicano il loro tempo e le loro energie, non solo a dicembre, per tenere aperta la Casina di Babbo Natale, ma anche nei mesi precedenti per preparare gli allestimenti di tutto il centro storico ed animare la città in occasione dei vari appuntamenti. Se a Massa Marittima possiamo vantare una programmazione degli eventi ricca e apprezzata da tutti è grazie al grande impegno delle nostre associazioni, dalla Pro Loco, all’associazione La Casina di Babbo Natale, Le Brutte Persone, i Terzieri. Siamo quindi molto delusi e addolorati per questo gesto, che è ancor più grave alla luce del grande lavoro che c'è dietro al nostro Natale. Al momento, non è stato possibile individuare i responsabili. L’Amministrazione comunale invita i cittadini che avessero visto qualcosa a fornire eventuali segnalazioni”.

Nonostante l’accaduto le attività della Casina di Babbo Natale proseguiranno regolarmente il 5 gennaio: il villaggio aprirà a partire dalle ore 16 con tutte le attività, comprese i laboratori per bambini, che proseguiranno fino alle ore 19.30. Alle ore 17.30 la Befana del Terziere di Borgo arriverà alla Casina di Babbo Natale dopo aver consegnato i regali ai bambini del terziere. Tuttavia, gli organizzatori, a seguito di questo episodio, hanno deciso di chiudere la Casina di Babbo Natale prima di quanto previsto dal programma e non sarà pertanto aperta il 6 gennaio.

“Siamo amareggiati – ha commentato Laura Poccioni, presidente dell’associazione La Casina di Babbo Natale –nel vedere come l’impegno e la dedizione che le persone mettono nel Natale, realizzando qualcosa per gli altri, venga preso a calci senza rispetto. Oltre all’offesa per il gesto c’è anche il danno economico perché alcune cose sono state rotte e non sono riutilizzabili. Apprezzeremmo almeno un gesto di scuse.”

Fonte: Ufficio Stampa

