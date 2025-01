A Casole d'Elsa gran finale per Praesepium

Gran finale per Praesepium, la rievocazione storica di Casole d’Elsa dedicata alla Natività. L’ultima rappresentazione dell’edizione 2024-2025 è fissata per lunedì 6 gennaio quando, tra le 15.00 e le 19.00, i vicoli e le piazze del borgo valdelsano torneranno a essere un teatro a cielo aperto in cui andranno in scena le vicende, le tradizioni e i personaggi della Betlemme dell’anno zero. L’arrivo dei Magi in sella ai cammelli per portare oro, incenso e mirra al bambino Gesù proprio nel giorno dell’Epifania rappresenterà uno dei motivi di maggior attesa a testimonianza della volontà dell’evento di raccontare e di far vivere le vere radici del Natale.

I due chilometri di percorso nel borgo saranno animati da trecento figuranti in abiti storici e da venti scene teatralizzate che proporranno un’immersiva ed emozionante esperienza al tempo della Nascita di Gesù in un percorso tra luci di candele, profumi di spezie e musiche di sottofondo che contribuiranno alla sensazione di autenticità e mistero. Arte, storia, teatro e spiritualità troveranno infatti armoniosa fusione in Praesepium che, organizzato dal lontano 1998 dall’associazione CasolEventi e già premiato come “Miglior presepe vivente d’Italia”, propone un’attenta ricostruzione della quotidianità di duemila anni fa dove camminare tra l’arena dei gladiatori e l’accampamento dei soldati, il mercato dei nobili e le botteghe artigiane, il lebbrosario e gli allevamenti, fino alla capanna della Natività.

Nel corso delle festività, migliaia di visitatori di ogni età provenienti dall’Italia e dall’estero hanno visitato e apprezzato questo grande spettacolo diffuso per Casole d’Elsa che si prepara ora a proporre un finale dal forte impatto emotivo che sarà aperto da una sfilata di tutti i figuranti. Soldati romani, nobili patrizi, gladiatori, pastori, allevatori, artisti, artigiani e, ovviamente, i Magi con i loro cammelli cammineranno tra i presenti per arrivare alle loro postazioni e per permettere di godere di una visione d’insieme di tutta la ricchezza, la varietà, la cura dei dettagli e il coinvolgimento di una manifestazione che trova la partecipazione e il coinvolgimento dell’intera comunità casolese. Tutte le informazioni per visitare Praesepium sono disponibili sul sito di CasolEventi o sull’omonima pagina facebook. «L’ultima data di Praesepium - spiega Giordano Malevolti, presidente di CasolEventi, - promette di regalare stupore e meraviglia a visitatori di ogni età, con la presenza di Magi e cammelli che arricchiranno ulteriormente una manifestazione caratterizzata da un forte impatto emotivo. Con la conclusione alle porte, ringraziamo tutti i visitatori che hanno fatto tappa a Casole d’Elsa nelle date di questa edizione straordinaria, i tanti rievocatori impegnati a dar vita e voce ai diversi personaggi, l’amministrazione comunale e le istituzioni con cui abbiamo collaborato e, soprattutto, i volontari di CasolEventi che per quasi un anno hanno lavorato giorno e notte per preparare, nei minimi dettagli, questa manifestazione».

Fonte: Ufficio Stampa

