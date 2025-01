Il 2025 inizia con il botto per Pielle Livorno

Parte con il botto il 2025 della Toscana Legno Pielle Livorno, attesa domenica 5 gennaio dal big match vs. la capolista imbattuta (18 vittorie in altrettanti incontri) Liofilchem Roseto (palla a due ore 18:00): sul parquet di via Allende una sfida ricca di contenuti al cospetto di una squadra che, in questa

stagione, non ha mai perso.

E basta scorrerne le statistiche per capire la forza; a disposizione di coach Franco Gramenzi 10 giocatori in grado di fatturate, tutti, almeno 6.8 punti di media a partita. Il principale terminale offensivo, assente nelle ultime 3 uscite, è il lituano Lucas Aukstikalnis, 16.3 punti a partita e tiratore micidiale dall’arco.

Dietro di lui, in termini di fatturato, Vincenzo Guaiana, elemento in grado di giocare dal 2 al 4, e Brian Sacchetti, giocatore fuori categoria e playmaker aggiunto di una vera e propria corazzata. In doppia cifra anche Kiryl Tsetserukou (10.3), mentre il playmaker Traini, l’esterno Pastore e il pivot Tiberti significano affidabilità e qualità assoluta.

A completare uno scacchiere di lusso Alessio Donadoni, Giordano Durante e Nicolò Dellosto, elementi da almeno 18 minuti in campo ogni domenica e dal grande impatto.

Fonte: Ufficio Stampa Pielle Livorno

