Savino del Bene: il 2025 si apre subito con la vittoria contro Perugia

Il 2025 della Savino Del Bene Volley si apre con una vittoria per 3-1 sul campo della Bartoccini-Mc Restauri Perugia, un successo che consente alla squadra di coach Gaspari di salire a quota 39 punti e consolidare così il proprio secondo posto in classifica.

Una vittoria importante, la tredicesima in A1 e la settima con il risultato di 3-1 in campionato, anche se sicuramente non la più bella per le ragazze di coach Gaspari, che hanno avuto bisogno di due ore e quindici minuti per superare Perugia.

Una sfida lunga e combattuta sin dal primo set, vinto dalla Savino Del Bene Volley in rimonta, dopo essere stata in ritardo anche di 8 lunghezze rispetto alle umbre padrone di casa. Al 28-30 di fine prima frazione è seguito un altro set comunque impegnativo per Herbots e compagne, in grado di imporsi in volata per 22-25. Avanti 2-0 nel conto dei set, la Savino Del Bene Volley non è riuscita a chiudere i giochi nella terza frazione, facendosi superare ai vantaggi per 26-24. Il match si è concluso infine nel quarto set, con le ragazze di Gaspari che, avanti anche di cinque punti in certi momenti, hanno poi vinto 22-25.

Buoni dati statistici per quanto riguarda il servizio della Savino Del Bene Volley, la squadra di Gaspari ha infatti chiuso con 12 punti su battuta contro i 2 di Perugia, con le scandiccesi superiori alle umbre anche in ricezione (38%-57%). In parità al termine della sfida invece il conto dei muri (14-14), mentre l'attacco di Perugia è stato leggermente superiore (36%-34%).

Tra le note positive in casa Savino Del Bene Volley, ci sono sicuramente da segnalare l'esordio di Mancini e il rientro di Ruddins dopo l'intervento chirurgico al ginocchio sinistro dello scorso novembre. Parlando di singoli non si possono poi dimenticare i 32 punti, con 7 ace, da parte di Antropova. In doppia cifra però anche Bajema e Graziani, tra le più positive dell'incontro.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo mercoledì 8 gennaio, quando sarà chiamata ad affrontare il CSO Voluntari nella trasferta in Romania, valida per il quinto turno della Pool E di CEV Champions League.

La cronaca

STARTING SIX

La Bartoccini-Mc Restauri Perugia di coach Giovi scende in campo con Ricci al palleggio e Németh da opposta, in banda Traballi e Gardini, con al centro Bartolini e Cekulaev. Il libero e capitano è Sirressi.

Il 6+1 della Savino Del Bene Volley è composto da Gennari in palleggio e Antropova sulla diagonale principale, Mingardi e Herbots sono le due schiacciatrici con al centro il duo Nwakalor-Graziani. Il libero è Castillo.

1° Set

Avvio complicato per la Savino Del Bene Volley, che si trova subito a rincorrere (6-1). Perugia non arresta la sua progressione così, sul 10-3 realizzato a muro dalle padrone di casa, arriva un'inevitabile time out per coach Gaspari. Dopo la pausa l'andamento del set non cambia e Perugia si porta anche sul +8 in seguito ad un muro di Cekulaev (18-10). Herbots e compagne accorciano con un parziale di tre punti consecutivi (18-13) e coach Giovi ricorre ad un time out. Perugia non riesce a tamponare la rimonta della Savino Del Bene Volley che, anche grazie all'ingresso di Bajema, arriva fino al 23-21. Dopo un “tempo” per Perugia, Scandicci infatti pareggia i conti sul 24-24 e poi si impone ai vantaggi con il 28-30 messo a terra da Antropova.

2° Set

Perugia inizia con il piede giusto anche nel secondo set (3-0), ma stavolta la Savino Del Bene Volley non lascia scappare le avversarie e acciuffa il pari con l'ace del 6-6 di Antropova. Un punto su battuta dell'opposta vale anche per il primo vantaggio scandiccese nel set (6-7), mentre un muro vincente di Nwakalor porta sul +2 la formazione di Gaspari. Il set rimane combattuto e Perugia torna avanti di due lunghezze (14-12), obbligando Gaspari al time out. Le padrone di casa raggiungono il +4, ma due ace consecutivi di Antropova e un muro di Gennari riportano il set in equilibrio (17-17). Giovi ferma la gara, l'infinito turno di servizio di Antropova però continua con un ulteriore ace (17-20) e il tecnico di Perugia deve chiamare ancora “tempo”. La Savino Del Bene Volley allunga fino al +5 ed in campo c'è spazio per Mancini, all'esordio, e per Ruddins, al rientro dopo l'intervento chirurgico al ginocchio sinistro dello scorso novembre. A chiudere il set è la solita Antropova che firma il 22-25 con un colpo in parallela.

3° Set

Il terzo set ripropone l'equilibrio visto anche nel precedente, Perugia riesce però a portarsi sul +3 con un'ispirata Traballi (8-5), che costringe al time out la Savino Del Bene Volley. La formazione di Gaspari trova il pari sul 10-10, mentre il sorpasso arriva grazie a due attacchi consecutivi di Bajema (12-14). Perugia non si arrende e pareggia sul 14-14 e poi, dopo un nuovo allungo scandiccese, anche sul 17-17. La formazione umbra effettua il sorpasso, arrivando sul +2 con un muro di Ricci e un bel colpo dalla seconda linea di Németh (20-18). Gaspari si gioca un time out e la sua squadra reagisce con Herbots e Antropova (20-20), nel finale di frazione però la spunta Perugia, che si impone 26-24 con due punti consecutivi di Cekulaev.

4° Set

Traballi grande protagonista in apertura di quarto set (5-2), ma Bajema non è da meno e proprio la statunitense pareggia sul 6-6. Perugia allunga nuovamente, con Németh che, aiutata dal nastro, firma l'ace dell'11-8. Le ragazze di Gaspari ritrovano la parità con un parziale di tre punti consecutivi (12-12) e Giovi deve chiamare un time out. La Savino Del Bene Volley rimane in controllo del set e raggiunge il +5 con altri due ace consecutivi di Antropova (15-20). Il vantaggio della Savino Del Bene Volley si assottiglia nel finale di set e sul 22-23 Gasapari ricorre ad un “tempo”. Herbots e Bajema, scacciano ogni paura di rimonta avversaria, segnano subito al rientro dalla pausa e consegnano set e vittoria alla Savino Del bene Volley (22-25).

Coach Gaspari post-partita: “È una partita che mi aspettavo complicata perché venivamo dalla pausa e noi siamo una squadra abituata a giocare ogni tre giorni, quindi alla ripresa mi immaginavo un pochino di disordine. Chiaro è che devo anche dare dei turni di riposo, soprattutto a giocatrici che hanno giocato tante gare. Quello di oggi è un risultato molto importante, perché portare a casa tre punti è davvero significativo. Oggi abbiamo fatto la rimonta del primo set e, da questo punto di vista, ci stiamo abituando male. Questa è una cosa che non mi piace, perché rimontare un set del genere ha senso se poi secondo e terzo set si affrontano in un altro modo. Il terzo set, a livello di mentalità, è stato forse uno dei più brutti dell'anno, perché ci sta perdere, sia ben chiaro, e Perugia ha giocato la sua partita, ma noi non siam riusciti a dare l'accelerata necessaria. Questo si rischia di pagarlo a caro prezzo, l'ho detto alle ragazze più volte e lo sto ripetendo durante l'anno.”

Bartoccini-Mc Restauri Perugia- Savino Del Bene Scandicci: 1-3 (28-30, 22-25, 26-24, 22-25)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia: Gryka n.e., Traballi 17, Orlandi n.e., Sirressi (L1), Pecorari n.e., Ricci 4, Recchia, Bartolini 6, Cogliandro (L2), Cekulaev 10, Németh 28, Gardini 4, Rastelli, Ungureanu 3. All.: Giovi A.

Savino Del Bene Scandicci: Ribechi n.e., Herbots 8, Castillo (L1), Ruddins, Kotikova, Mancini, Ognjenovic n.e., Bajema 13, Graziani 11, Nwakalor 6, Carol n.e., Antropova 32, Mingardi, Gennari 8. All.: Gaspari M.

Arbitri: Serafin - Nava

Durata: 2 h 15' (35', 30', 33', 28')

Attacco Pt%: 36% - 34%

Ricezione Pos% (Prf%): 38% (30%) - 57% (45%)

Muri Vincenti: 14-14

Ace: 2-12

MVP: Antropova

Spettatori: 1300

Fonte: Ufficio Stampa Pallavolo Scandicci Savino Del Bene ssdrl

Notizie correlate