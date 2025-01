Picchia la moglie e la manda all'ospedale. Erano sposati da una settimana

Nell'Aretino un uomo è stato denunciato per maltrattamenti alla moglie. La coppia si era sposata una settimana fa e secondo le ricostruzioni tra i due coniugi sarebbe scoppiata una lite a casa per motivi da chiarire, sfociata nelle percosse alla donna, poi soccorsa e accompagnata all'ospedale. Le ferite riportate sarebbero state giudicate guaribili in due settimane.

