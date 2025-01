Non poteva tornare a Pisa, 52enne aggredisce i carabinieri

I carabinieri della Radiomobile di Pisa, in una via del centro, hanno denunciato un cittadino italiano di 52 anni e residente in provincia di Carrara, gravato dalla misura di prevenzione del “divieto di ritorno” nel comune di Pisa.

L’uomo durante le fasi del controllo ha opposto una tenace resistenza per evitare l’identificazione e ha tentato di colpire i carabinieri con calci e pugni. I militari, per sedare la violenza e immobilizzare l’esagitato, hanno utilizzato lo spray al peperoncino in dotazione.

A conclusione delle operazioni, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per inosservanza del foglio di via obbligatorio e violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Notizie correlate